Hyeri révèle pourquoi elle a rejoint « Amazing Saturday » … et pourquoi elle a décidé de partir

Comme Samedi incroyable Maître animateur et mascotte bien-aimée du segment «Doremi Market», Hyeri les téléspectateurs étaient accro à l’émission depuis deux ans et demi.

Alors quand, dans le dernier Samedi incroyable épisode, elle a dit son dernier adieu en quittant la série…

Hyeri, au revoir pour de vrai !! – Samedi incroyable

… Elle a fait pleurer tout le monde.

Dans un vlog séparé pour son officiel Youtube chaîne – après le dernier épisode de Samedi incroyable, Hyeri a révélé pourquoi elle avait décidé de partir.

Hyeri a affirmé quand elle a fait partie de la Samedi incroyable famille, elle « avait lutté contre un point bas de sa vie. »

Je ne savais pas quoi faire de moi-même. Par exemple, je voulais que les gens me disent que je vais très bien… mais les gens ne me trouvaient pas divertissant. Je continuais à être critiqué et cela m’a fait me demander si je serais capable de faire quelque chose de moi-même. – Hyeri

C’était Samedi incroyableLes jeux simples mais amusants de Hyeri ont cependant donné un but. Elle a rapidement réalisé, « Le divertissement télévisé a été l’un des [her] costumes plus forts»- ce qui l’a incitée à s’engager encore plus dans le programme.

Elle a retrouvé sa confiance quand un par un, les téléspectateurs ont trouvé sa nature compétitive attachante.

Je me sentais bien parce que je commençais à être accepté et aimé pour qui je suis. C’est du moins ce que j’ai ressenti. Je n’avais pas à prétendre être quelqu’un d’autre sur Samedi incroyable. Et les téléspectateurs étaient d’accord avec ça. Ils m’ont aimé la façon dont je suis venu. – Hyeri

Mais quand Hyeri a dû commencer à travailler deux fois Samedi incroyable et son K-Drama 2019 Mlle Lee, les choses ont recommencé à se désagréger.

Hyeri a admis: « Cela a fait des ravages [her].«Bien que Hyeri ait voulu exceller dans les deux, le programme chargé lui a rendu impossible de se concentrer sur l’un ou l’autre.

Elle ne voulait pas, mais ne pouvait s’empêcher d’avoir l’impression qu’elle « devenait un fardeau pour tout le monde » comme elle « a eu plus de mal à gérer son état. » Bien que Hyeri ne l’ait pas dit explicitement, il est devenu évident à partir du vlog que Hyeri avait appris de sa précédente expérience épuisante de prendre deux grands programmes télévisés à la fois.

Les téléspectateurs commençaient à remarquer, comme ils diraient « Oh, Hyeri ne parle pas autant aujourd’hui » ou « Hyeri a l’air vraiment fatigué aujourd’hui » et je me suis vraiment énervé d’avoir rendu cela évident. Je voulais être bon dans ce que je fais Samedi incroyable et je voulais être bon dans mon rôle sur Mlle Lee… Mais c’était comme si j’échouais les deux. – Hyeri

Alors, quand en juin 2020 – peu de temps après, elle a décidé d’assumer le rôle principal féminin pour le prochain K-Drama basé sur le webtoon 간 떨어지는 동거 (Cohabitation effrayante, titre provisoire) – Hyeri aurait notifié Samedi incroyable qu’elle aimerait se retirer de l’émission, les téléspectateurs ont naturellement supposé qu’elle ne pouvait plus risquer la même complication.

Dans son dernier adieu à Samedi incroyable, Hyeri a promis aux téléspectateurs qu’elle reviendrait bientôt à l’écran. Et connaissant sa personnalité authentique et travailleuse, Samedi incroyable les téléspectateurs soutiennent le succès de K-Drama de Hyeri!

Regardez le vlog complet ici: