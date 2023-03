Outlast: De quoi parle Team Survival et qui est impliqué (cast)

in

Netflix

On vous dit tout sur Outlast, le nouveau concours Netflix : de quoi il s’agit et qui compose le casting.

©Netflix16 personnes participent pour un prix de 1 million de dollars à Outlast

Les programmes de survie ont fonctionné avec succès pour Netflix, qu’ils soient coréens, tels que Capacité physique 100 et maintenant Survivre à soit Survie en équipeongle concours qui offre au gagnant 1 million de dollars avec une seule condition : faire partie d’une équipe pour gagner.

La série de 8 épisodes vient d’être créée le 10 mars et les gens demandent déjà une deuxième saisonen plus ils se demandent qui sont les concurrents et de quoi s’agit-il Survivre àle nom d’origine en anglais.

Selon Netflix, l’émission de téléréalité suit 16 personnes dans une compétition dans la nature impitoyable de l’Alaska: »Il s’agit de l’auto-préservation des gens par rapport à leur loyauté envers les autres« , a déclaré le producteur exécutif de l’émission, Grant Kahler, à la plateforme de streaming.

Selon Grant Kahler (Seul, naufragés) le spectacle montrera la cupidité et le désir des candidats contre la compassion et l’empathie: »Je pense que tout le monde a cet ange et ce démon sur ses épaules.« .

Alors que les concurrents doivent avoir une équipe pour gagner, ils peuvent changer de camp, faire des alliances et des manœuvres « égoïstes »qui maintient la tension non seulement pour les concurrents, mais aussi pour tous les téléspectateurs.

+ Qui sont les 16 participants de Netflix Team Survival ?

Seth Luker 31 ans, de Winchester, Virginie.

31 ans, de Winchester, Virginie. Ambre Asay 34 ans, de Phoenix, Arizona.

34 ans, de Phoenix, Arizona. Jill Choc 40 ans, de New Haven.

40 ans, de New Haven. Cour de Justin 44 ans, Lagrange, Kentucky.

44 ans, Lagrange, Kentucky. Nick Radner 36 ans, de Tampa, Floride,

36 ans, de Tampa, Floride, Paul Préce 47 ans, de Knoxville, Tennessee.

47 ans, de Knoxville, Tennessee. Timothée Spears 33 ans, de Fort Collins, Colorado.

33 ans, de Fort Collins, Colorado. brian kahrs : 59, de Holiday, Floride.

: 59, de Holiday, Floride. Angéline Kenaï de San Antonio, Texas, 30 ans.

de San Antonio, Texas, 30 ans. lee ettinger 57 ans, de Big Fork, Montana.

57 ans, de Big Fork, Montana. andrea hilderbrand de Charlotte, Caroline du Nord, 51

de Charlotte, Caroline du Nord, 51 côlon de Javier 42 ans, de San Francisco.

42 ans, de San Francisco. aube nelson 43 ans, de Cresto, Washington.

43 ans, de Cresto, Washington. Corey Johnson 28 ans, de Parker, Colorado.

28 ans, de Parker, Colorado. Joel Hungate 33 ans, de McCordsville, Indiana.

33 ans, de McCordsville, Indiana. jordan williams25 ans, de Fort Collins, Colorado.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?