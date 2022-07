Découvrez quelle est la fortune actuelle de Selena Gomez

CÉLÉBRITÉS

L’actrice de The Only Murders in the Building fête ses 30 ans aujourd’hui. Découvrez quels sont ses atouts, combien il a gagné en travaillant chez Disney et les millions de dollars qu’il demande pour faire de la publicité sur Instagram.

© GettyLa fortune incalculable de Selena Gomez après avoir travaillé chez Disney.

Joyeux anniversaire Selena Gomez ! L’actrice et chanteuse la célèbre aujourd’hui 30 ans au milieu d’un job de rêve présent : il diffuse la deuxième saison de Seuls les meurtres dans le bâtiment, réussit avec sa marque de maquillage Rare Beauty et, apparemment, a trouvé l’amour. Mais au-delà de mener des projets qui montrent son meilleur côté artistique, il est indéniable qu’en même temps son fortune ça ne fait que grandir. Par conséquent, nous examinons ici quel est l’héritage de l’ancienne star de Disney.

Les premiers pas de Selena, comme cela s’est produit avec Demi Lovato, étaient à la télévision. Quand elle n’était qu’une fille, elle a formé le casting de Barney et ses amis et, à ce moment-là, la petite fille a gagné 3 000 dollars pour chaque épisode. Bien que pour son jeune âge, cela se soit avéré être beaucoup d’argent, aujourd’hui ce chiffre ne représente qu’un petit pourcentage de ses millions incalculables. C’est que, selon le site spécialisé Celebrity Net Worth, une fois qu’elle est devenue une Disney girl, ses revenus ont considérablement augmenté.

Son rôle principal d’Alex Russo dans les Sorciers de Waverly Placeaprès ses apparitions répétées dans Hannah Montana Oui Zack et Cody, a fait de Selena Gomez l’une des leaders de sa génération. Son incursion dans Musique il a montré son talent, ouvrant les portes d’une nouvelle industrie qui allait bien au-delà de ses personnages à la télévision. Une autre histoire de Cendrillon, Programme de protection des princesses Oui Monte Carlo étaient quelques-uns des films qui l’ont présentée comme un phénomène chez les adolescentes, pour ensuite faire le grand saut avec des rôles dans Spring Breakers Soit Un jour de pluie à New York.

Son côté d’actrice est plus que jamais d’actualité. En fait, il joue Seuls les meurtres dans le bâtiment, la série nominée aux Emmy Awards qui diffuse chaque mardi un nouvel épisode de sa deuxième saison sur Star+ et qui a déjà été renouvelée pour un troisième volet. Ce n’est pas tout! De plus, elle se développe en tant que femme d’affaires avec sa propre marque de maquillage, RareBeauté, et travaille avec ses propres réseaux sociaux. C’est que, ce n’est pas un fait mineur, est la quatrième célébrité avec le plus de followers sur Instagram. Devant elle se trouvent Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner et Leo Messi.

+ Quel est le salaire de Selena Gomez ?

Compte tenu de toutes ces œuvres au cinéma et à la télévision, la célébrité a un Succession de 95 millions de dollars. Et ce n’est pas pour moins : à seulement 17 ans, il a gagné 30 000 dollars pour chaque épisode de les Sorciers de Waverly Place et avec seulement son premier album solo, il a dépassé le 10 millions de dollars. Ce n’est pas tout! Car son travail sur les réseaux sociaux constitue aussi une bonne partie de sa fortune. Comme le révèle le site spécialisé Instagram Rich List, le coût de chaque publication de l’artiste sur les réseaux sociaux est 1 735 000 dollars. En d’autres termes, il s’agit de la valeur minimale que chaque marque doit payer pour faire de la publicité sur son profil vérifié, où elle accumule 338 millions de followers.

En plus de toutes ces conditions pour vos publications sur les réseaux sociaux, des accords particuliers avec certaines entreprises doivent être pris en compte. En 2016, il signe un contrat de sponsoring pour 10 millions de dollars avec Coach, une marque de sacs à main qui lui a permis de lancer sa propre ligne. Un an plus tard, Puma a doublé et a frappé Selena Gomez 30 millions de dollars être le visage de cette marque de vêtements de sport. Seulement dans les publicités, l’actrice et chanteuse en a fini avec 15 millions de dollars par an.

+ Dans quoi Selena Gomez dépense-t-elle sa fortune ?

Il s’est avéré que l’artiste dépense sa fortune principalement dans l’immobilier. Le dernier qu’il a acquis était en mai 2020, quand ca acheté un manoir pour 4,9 millions de dollars situé à Encino, en Californie. Et bien que l’on sache qu’une grande partie de son argent est investie dans sa propre marque, des vacances à travers le monde et des bijoux, sa grande obsession est voitures. Gomez possède une Mercedes Maybach de 180 000 €, ainsi qu’une BMW X6 de 70 000 € et une Mercedes GLA 250 de 55 000 €.

