Outer Banks Saison 2: Date de sortie, distribution, tracé de toutes les dernières mises à jour !!!

Saison 2 d’Outer Banks? Ça va arriver! La deuxième saison du drame pour adolescents de Netflix est bien en cours, mais quand sera-t-il publié?

L’émission suit les Pogues, un groupe d’adolescents qui tentent de trouver un trésor laissé par le père du chef de file John B. C’est comme un mélange de Spring Breakers, The Society et The OC, avec d’intenses poursuites en bateau et des manigances estivales en sueur.

Quand la saison 2 de Outer Banks sera-t-elle disponible sur Netflix?

La saison 1 a commencé à tourner en avril 2019 et s’est terminée en octobre 2019, selon le compte Instagram de Chase Stokes. L’émission a ensuite été diffusée en avril 2020. On pourrait voir une nouvelle saison en 2021 si la saison 2 rencontre le même calendrier de production que la première. Le tournage de la saison 2 commencera en septembre 2020. Les acteurs sont arrivés à la Barbade en mars 2021 pour commencer le tournage dans les Caraïbes.

Qui reviendra pour la saison 2 de Outer Banks?

Heureusement, tous nos Pogues reviendront dans la saison 2 après une dernière saison passionnante. Drew Starkey, qui joue le frère de Sarah Rafe, et Austin North, qui joue l’ex-petit ami de Sarah Topper, auront également des rôles plus importants, selon Pate dans une interview avec Entertainment Weekly. Ward Cameron sera également joué par Charles Esten.

De nouveaux visages devraient également rejoindre le casting. La bibliothèque sera interprétée par Elizabeth Mitchell (LOST, Once Upon a Time), qui est décrite comme «une femme convaincante avec un degré de toxicité et de menace sous ses manières apparemment courtoises.»

Terrain:

Après les événements du dernier épisode de la première saison, John B et Sarah sont (miraculeusement) en route pour les Bahamas, malgré le fait que tout le monde dans l’OBX pense avoir péri dans l’ouragan.

La saison 2 reprendra là où nous nous sommes arrêtés, avec l’intrigue de John B et Sarah axée sur les Bahamas et la question de savoir si oui ou non ils pourront a) trouver l’or et b) retourner à l’OBX. Pate a taquiné que nous passerions quelques épisodes avec John B. (Chase Stokes) et Sarah (Madelyn Cline) aux Bahamas avant de retourner dans les Outer Banks pour retrouver les Pogues tout en révélant qu’il travaillait déjà sur la saison 2.

« Nous avons réalisé que parce que les Pogues croient que John B. et Sarah sont morts », a expliqué Pate, « nous pourrions explorer des possibilités dramatiques avant de les réunir tous. » Rassembler les Pogues est l’une de nos parties préférées de la saison. C’est à ce moment-là que nous pensons que le spectacle est le plus réussi. »

