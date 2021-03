Outer Banks saison 2: date de sortie, distribution, spoilers et actualités

Y aura-t-il une saison 2 d’Outer Banks? Voici tout ce que nous savons …

Outer Banks saison 2? Ça se passe! La deuxième saison du drame pour adolescents de Netflix est bien engagée, mais quand sortira-t-elle?

L’émission suit un groupe d’adolescents appelés les Pogues, alors qu’ils tentent de localiser un trésor laissé par le père du chef de file John B. Des poursuites en bateau intenses et des manigances estivales en sueur (c’est comme Spring Breakers, La société et Le CO roulé en un), Outer Banks est à surveiller.

Si vous n’avez pas encore regardé la première saison, ne lisez plus (!!) car nous sommes sur le point de discuter des possibilités de Outer Banks saison 2 et ce qui arrivera à John B, Sarah, JJ, Pope, Kiara et Topper la saison prochaine.

Heureusement, Outer Banks la saison 2 a déjà reçu le feu vert et certains détails de l’intrigue ont été révélés. Voici tout ce que nous savons Outer Banks saison 2…



Outer Banks saison 2: Quand arrivera-t-il sur Netflix? Image: Netflix

Y aura-t-il un Outer Banks saison 2? At-il été renouvelé?

Oui! En juillet 2020, Netflix a renouvelé l’émission pour une deuxième saison.

La bonne nouvelle est que les créateurs avaient déjà commencé à écrire la saison 2. Le co-créateur Jonas Pate a révélé qu’ils avaient reçu le feu vert pour commencer à écrire la saison suivante avant la sortie de la saison 1 sur le streamer.

Quand est-ce que Outer Banks la saison 2 sortira sur Netflix?

Selon le compte Instagram de Chase Stokes, le tournage de la saison 1 a commencé en avril 2019 et s’est terminé en octobre 2019. L’émission a ensuite été diffusée en avril 2020. Si la saison 2 suit le même calendrier de production, nous pourrions nous attendre à une nouvelle saison à un moment donné en 2021.

Le tournage de la saison 2 a commencé en septembre 2020. En mars 2021, les acteurs se sont rendus à la Barbade pour commencer à tourner dans les Caraïbes.

Outer Banks casting de la saison 2: Qui reviendra?

Heureusement, après une finale de saison dramatique, tous nos Pogues reviendront dans la saison 2. Chase Stokes (John B), Madison Bailey (Kiara), Austin North (Topper), Rudy Pankow (JJ) et Jonathan Daviss (Pope) seront, espérons-le, de retour pour plus de mystère, ainsi que Madelyn Cline qui joue Sarah Cameron, l’une des Kooks.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Pate a également confirmé que Drew Starkey, qui joue le frère de Sarah Rafe et Austin North, qui joue l’ex-petit ami de Sarah, Topper, jouera également des rôles plus importants. Charles Esten reviendra également en tant que Ward Cameron.

De nouveaux personnages seront également attendus. Elizabeth Mitchell (PERDU, il était une fois) jouera Limbrey, « une femme convaincante avec un niveau de toxicité et de menace sous ses manières apparemment courtoises. »

Outer Banks intrigue de la saison 2: Que va-t-il se passer?

Après les événements du dernier épisode de la saison 1, John B et Sarah sont (miraculeusement) en route pour les Bahamas, tandis que tout le monde de retour dans l’OBX pense qu’ils ont été pris dans l’ouragan et sont morts.

La saison 2 reprendra peu de temps après notre départ, avec le scénario de John B et Sarah tournant autour des Bahamas, et s’ils vont ou non a) localiser l’or et b) le faire revenir à l’OBX.

Tout en révélant qu’il travaillait déjà sur l’écriture de la saison 2, Pate a taquiné que nous passerions quelques épisodes avec John B. (Chase Stokes) et Sarah (Madelyn Cline) aux Bahamas, avant de le ramener aux Outer Banks, pour retrouvez les Pogues.

« Les Pogues pensent que John B. et Sarah sont morts », a déclaré Pate, « alors nous avons réalisé que cela nous a donné des possibilités dramatiques que nous pourrions explorer avant de les réunir tous. Nous aimons cette partie de la série, avoir les Pogues. C’est à ce moment-là que nous avons l’impression que cette émission fonctionne le mieux. «

