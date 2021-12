Our Beloved Summer Episode 10 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, Spoilers

in

Our Beloved Summer est une comédie romantique très demandée de nos jours. Les gens deviennent fous d’en savoir de plus en plus sur cette série. Après la sortie de son dernier épisode, les gens recherchent intensément la date de sortie de notre épisode 10 d’été bien-aimé.

Chaque épisode de ce drame coréen est suffisant pour attirer votre attention. C’est pourquoi les gens ont collé avec eux. Ils ont montré une histoire d’amour entre Yeon Su et Choi Ung. Ils ont magnifiquement représenté toutes les émotions de l’amour. Par conséquent, pour répondre à la demande du public, nous sommes ici avec toutes les dernières mises à jour possibles concernant la même série.

La date de sortie de l’épisode 10 de notre bien-aimé est annoncée –

La date de sortie de l’épisode 10 de notre été bien-aimé est le 4 janvier 2022. Il sortira mardi à 15 heures GST. On suppose qu’il s’agit d’un épisode d’une heure. Nous avons une autre bonne nouvelle que le sous-site anglais sera également publié instantanément.

Prédictions populaires concernant Our Beloved Summer épisode 10-

Bien que les fabricants n’aient officiellement laissé aucun indice, nous avons tout de même collecté certaines des spéculations les plus probables dans le monde entier. Celles-ci sont les plus probables car elles ont également été prédites pour la date de sortie de notre épisode 10 d’été bien-aimé et cela devient vrai.

Inutile de dire que nous avons atteint un tournant. Alors que nous entrons dans la seconde moitié de la saison, il y a beaucoup de directions différentes pour notre été bien-aimé. Voici ce qui pourrait arriver :

Comme cette série ne compte que 16 épisodes et que nous en sommes à 10, cela signifie désormais que chaque épisode aura un impact important sur son apogée. Dans le prochain épisode, Choi Ung et Yeon-us peuvent reconnaître leurs scènes de baisers très attendues. Ce sera bouleversant s’ils gaspillent au moins un autre épisode à tourner autour du pot, à se demander s’ils ont fait une erreur ou non.

Ayant été « rejetée » par Ung, du moins dans son esprit, NJ fera-t-elle plus d’efforts pour le poursuivre, ou ira-t-elle dans la direction opposée ?

Comment Ji-ung va-t-il prendre la réconciliation ? Je pense que sa loyauté envers Ung l’emportera sur son désir pour Yeon, mais on ne sait jamais.

Où pouvez-vous le regarder ?

Connaître la date de sortie exacte de notre épisode 10 d’été bien-aimé ne fonctionnera que lorsque vous connaîtrez la plate-forme exacte où vous trouverez cette série.

Ce drame coréen bien-aimé est un original de SBS. Mais il est également disponible sur abonnement Netflix. Nous devons acheter un abonnement payant pour regarder cela.

Qui est-il dans son casting vedette?

Son casting vedette est également en grande admiration avec la date de sortie de notre épisode 10 de l’été bien-aimé.

Choi WoShikik comme Choi Woong

Un illustrateur de bâtiment à l’esprit libre qui porte le pseudonyme de « Go-oh » et est également un peintre assez naïf.

Kim Da-mi dans le rôle de Kook Yeon-soo,

Un expert en relations publiques réaliste. Elle est farouchement indépendante et est du genre à ne pas déranger les autres à propos de ses sentiments. complètement concentré sur sa carrière.

Kim Sung-Cheol dans le rôle de Kim Ji-Woong,

Un réalisateur de documentaire en charge de la production du documentaire pour Choi Woong et Kook Yeon-soo.

Roh Jeong-eui comme NJ

Une idole nommée ‘NJ’, qui est une star de premier plan et ne manque pas la première place.

Conclusion-

Dans cette dernière section, nous sommes sur le point de conclure toutes les informations que nous avons mentionnées ci-dessus. Nous vous avons annoncé la date de sortie de notre épisode 10 d’été bien-aimé, son casting, où il est disponible ces jours-ci et presque tout ce que vous devez savoir sur cette série.

