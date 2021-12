Voici comment la scène la meilleure et la plus bizarre de l’année a été filmée

in

Tout comme il y a des séries qui sont annulées avec une seule saison, avec Netflix En tant que plate-forme emblématique pour ce type d’affaire, il existe également des situations dans lesquelles certaines histoires sont présentées sous forme de mini-séries et sont renouvelées pour avoir plus d’une saison. Dans ce sens, Hbo Oui HBO Max regorgent d’exemples de tels cas, comme ceux de De gros petits mensonges ou le récent Le lotus blanc, considérée comme l’une des surprises de l’année en matière de fiction.

Le lotus blanc il a été créé par Mike blanc remplir un espace dans la grille de signalisation et cela a été fait presque à la va-vite, en pleine pandémie. Ce qui semblait être une production du tas est devenu l’une des premières de l’année, basée sur son humour acide et ses grandes performances. Dans ce contexte, vous ne pouvez pas ignorer les séquences complètement bizarres qui ont été vues, dont l’une a été rappelée par l’un de ses protagonistes.

Murray bartlett, acteur qui a joué le directeur de l’hôtel hawaïen dans lequel se sont déroulés les six épisodes de cette série, s’est entretenu avec Le gardien sur ce que c’était que de travailler dans Le lotus blanc. En particulier, il a évoqué la séquence dans laquelle son personnage, Armond, s’infiltre dans la chambre d’un des invités avec qui il s’est le plus battu, dans l’idée de se venger. Puis, dans un accès de folie totale accru par les drogues qu’il avait consommées, il décide de déféquer dans l’une des valises de l’invité.

« Je ne voudrais pas dévoiler le mystère d’un moment télévisuel aussi magique »il a expliqué en riant Bartlett, pour préciser plus tard : « Ce n’était pas moi ». Ainsi, l’acteur a souligné qu’il ne faisait que prétendre qu’il déféquait, qu’il posait sur la valise, et que le reste avait été ajouté en post-production. « Nous l’avons tourné de différentes manières et la version finale ne ressemblait pas à ce que je l’avais imaginé. J’ai eu un peu peur la première fois que je l’ai vu », a-t-il souligné, puis a déclaré qu’il « Dépassé » parce que c’était « Un moment très épique ».

De quoi parle le lotus blanc

Si vous n’avez pas encore vu Le lotus blanc, vous êtes à temps pour le faire et vous pouvez profiter du long week-end des vacances. Il n’y a que six épisodes dans lesquels est racontée l’histoire de plusieurs groupes familiaux d’une grande puissance économique qui décident de partir en vacances à Hawaï dans un complexe de luxe. Là, ils se rencontreront Armond, un toxicomane en convalescence qui est chargé de veiller à ses intérêts, ainsi que d’avoir à faire face à ses pires misères et conflits intra-familiaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂