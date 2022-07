Le projet Mirror City Neom de 1 000 milliards de dollars en Arabie saoudite ressemble à une idée de jeu vidéo

Une nouvelle campagne de marketing a été lancée pour le projet de longue haleine de l’Arabie saoudite visant à construire Neom, une mégapole de science-fiction sur la mer Rouge.

Le site officiel du projet a été mis à jour et l’activité sur son compte Twitter a augmenté. De plus, des vidéos et des photos de « The Line », une hypothétique « métropole verticale » qui ferait 170 kilomètres (105 miles) de long et 200 mètres de large, ont été publiées sur la page Neom dans le cadre d’une campagne plus large.

La métropole du désert de Neom intégrera Mirror Line. Selon le prince saoudien, sa nation devrait construire une structure emblématique qui perdurera pour toujours, comme les pyramides égyptiennes. Il n’y aura pas de routes ou d’automobiles dans la « Mirror Line » ; seule la marche est supposée.

Cette chose ressemble à des éléments de Destiny ou à la Citadelle de Mass Effect, un art conceptuel de calibre hollywoodien avec de superbes enseignes au néon vertes partout et des terrasses blanches tout autour. Semblable à la section aisée de Shanghai de Deus Ex: Human Revolution, il est fascinant d’observer un phénomène comparable sur notre planète natale.

Lorsque la Maison des Saoud construira avec succès la Citadelle de Mass Effect là-bas, je serai peut-être condamné à subir l’humiliation d’être connu comme un ennemi ignorant de la Maison des Saoud, mais c’est loin d’être la pire punition qui puisse arriver à un critique de la régime saoudien.

Bien qu’il soit peu probable qu’il soit construit, les panoramas de science-fiction captivants du concept Neom évoquent certaines de mes œuvres de fiction préférées.

C’est aussi un peu énergisant de voir quelqu’un faire de grands projets pour l’avenir pendant une période aussi sombre. Cela fait partie d’une offensive de charme visant à repositionner un État arriéré qui se trouve également être un grand consommateur de producteurs d’armes américains.

Le meurtre du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi par des agents du renseignement saoudien et le conflit de longue date du royaume au Yémen, que la BBC qualifie de « l’une des pires catastrophes humanitaires au monde », ont tous deux nui à la réputation de l’Arabie saoudite ces dernières années.