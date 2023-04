Toutes les premières séries sur Star + en mai 2023

Peut approches et dans Étoile+ Cela signifie l’incorporation de nouveaux contenus au catalogue qui cherchera à se positionner parmi les plus consultés. ce sera comme série Des comédies, des drames ou encore des émissions de télé-réalité arriveront sur la plateforme de streaming au cours des prochaines semaines pour conquérir les utilisateurs.

Parmi les premières les plus prometteuses se distingue Planificateurs une production argentine mettant en vedette Celeste Cid et Gonzalo Valenzuela qui expose le processus de réinvention personnelle et d’autonomisation d’une femme qui décide de changer radicalement sa vie. Et, en ce qui concerne les femmes puissantes, très bientôt la troisième saison de Les Kardashian.

Si le vôtre est de la fantaisie, alors vous ne pouvez pas manquer Deux fois avec Sol Menezzes et Mari Oliveira, bien que si vous préférez les complots criminels, vous pouvez profiter Une petite lumière. Pour les amateurs de mystère, il sortira quelqu’un regardetandis que pour les fans du drame il viendra Le journal d’Alaska. Jetez un œil ci-dessous à tout ce que Star + présentera le mois prochain.

+ La série arrive sur Star+ en mai

-Une petite lumière

Date de sortie: 2 mai

Parcelle: Basé sur une histoire vraie palpitante, il raconte l’histoire de Miep Gies, une jeune femme insouciante qui vivait à une époque où l’entêtement pouvait la tuer. Quand Otto Frank lui a demandé de l’aide pour cacher sa famille aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, Miep a accepté sans hésitation, et pendant les deux années suivantes, elle et son brave et dévoué mari Jan, ainsi que plusieurs autres héros sans cape, se sont occupés de les familles Frank, van Pels et Pfeffer qui vivaient cachées dans une annexe secrète de leur maison.

-Planificateurs

Date de sortie: le 5 mai

Parcelle: Suivez l’histoire de Malena Carregal, une femme qui, après son récent divorce avec Marcos Gutiérrez, quitte son emploi dans l’agence bien connue de son ex-mari pour l’organisation d’événements d’entreprise. Grâce aux encouragements de Cali, une amie énergique du passé qui revient dans sa vie, elle se lance dans une nouvelle voie professionnelle, réalisant le projet dont elle a toujours rêvé : créer sa propre agence pour organiser des événements sociaux. Avec Cali comme partenaire et l’ajout d’un assainisseur d’air renommé à l’équipe, Malena utilisera toutes ses connaissances et son expertise pour monter son agence, la faire décoller et faire face à tous les défis et conflits qui surgissent lorsqu’il s’agit d’organiser une fête inoubliable.

– quelqu’un regarde

Date de sortie: Le 10 mai

Parcelle: Il suit Elena Santos, une jeune femme au passé compliqué, qui travaille comme nounou pour une famille aisée de Manhattan. Il apprend rapidement que tous les habitants du mystérieux bâtiment ont des secrets cachés. Cependant, ce que personne ne sait, c’est qu’Elena a ses propres secrets choquants.

– Deux fois

Date de sortie: Le 10 mai

Parcelle: Sur un ton dramatique et fantastique, il raconte l’histoire de Paz et Cecilia, deux filles qui voyagent dans le temps et se retrouvent chacune dans le corps et dans le siècle de l’autre. Paz est l’influenceuse brésilienne la plus importante de 2022, mais son monde s’effondre lorsqu’elle est « annulée » sur Internet et, par conséquent, elle perd des followers et des contrats. Cecilia est une écrivaine de 1922 qui est contrainte d’épouser un homme. Enfermées dans leurs chambres et sans perspective d’échapper à leur destin, les jeunes femmes expriment le même souhait : « Je ne veux pas grand-chose, je veux juste être libre ! » L’univers les écoute et ils voyagent mystérieusement dans le temps et se réveillent dans le corps de l’autre. Vivant à des siècles différents, elles affrontent les problèmes et les merveilles de chaque réalité et repensent les questions féminines de leur époque respective, tout en découvrant leurs nouveaux rôles dans le monde.

– SWAT (Saison 6)

Date de sortie: 12 mai

Parcelle: Dans cette saison, Daniel « Hondo » Harrelson se retrouve déchiré entre la loyauté envers l’endroit où il a grandi et la loyauté envers ses « frères en bleu », alors qu’il s’efforce de combler le fossé entre les deux mondes. Engagé à travailler et dédié au changement personnel, Hondo se prépare à devenir parent avec sa petite amie, Nichelle, une opératrice de centre communautaire dans le sud de Los Angeles.

– Le Journal d’Alaska

Date de sortie: 17 mai

Parcelle: Eileen Fitzgerald, une journaliste d’investigation talentueuse et primée, quitte sa vie de haut niveau à New York après un accident pour rejoindre un journal à Anchorage, en Alaska, et commence un voyage pour trouver la rédemption à la fois personnellement et professionnellement.

– Bel-Air (Saison 2)

Date de sortie: Le 24 mai

Parcelle: Le redémarrage de la sitcom emblématique des années 90 « The Fresh Prince of Bel-Air » revient pour une deuxième saison alors que Will et la famille Banks commencent à voir leurs rêves ne plus coïncider avec le monde de Bel-Air. Au fur et à mesure qu’ils abandonnent leurs normes respectives, chaque personnage devra décider des sauts à franchir pour atteindre son succès personnel.

– Parrain de Harlem (Saison 3)

Date de sortie: Le 24 mai

Parcelle: Dans la troisième saison, « Bumpy » Johnson se bat pour le contrôle de Harlem aux côtés d’autres prétendants au trône, alias la mafia cubaine, des Italiens rivaux, des assassins latinos impitoyables et, finalement, la CIA.

– Je ne suis pas encore mort

Date de sortie: Le 24 mai

Parcelle: Suivez Nell Serrano, qui s’est récemment séparée de son partenaire et avec des ressources limitées, cherche à rétablir sa vie et la carrière qu’elle a laissée derrière elle il y a 10 ans. Lorsqu’elle décroche le seul travail qu’elle peut trouver en écrivant des nécrologies, Nell commence à recevoir des conseils de vie d’une source étrange : les morts eux-mêmes.

– The Family : une secte australienne

Date de sortie: Le 24 mai

Parcelle: Il raconte les cauchemars d’une secte et d’une femme qui est forcée d’affronter les démons de son passé pour empêcher l’enlèvement et l’assujettissement d’enfants innocents à l’avenir. La série pénètre sous la peau et dans la tête du spectateur, brouillant les frontières entre passé et présent, réalité et cauchemar, d’une manière vraiment dérangeante.

– Les Kardashian (Saison 3)

Date de sortie: 26 mai

Parcelle: Les caméras sont rallumées pour capturer la vie de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall et Kylie alors qu’ils naviguent sur la maternité, la coparentalité et la croissance de leurs empires. Le lien familial sera mis à l’épreuve et quelques tensions surgiront, mais ils resteront unis pendant la tempête.

