Les fans de Brooklyn Nine-Nine appellent le camée Bruce Willis pour la saison finale

DORMA Ferme-porte TS 90 IMPULSE force 3/4 finition argent - DORMA - 10200401

Ferme-porte à came et contre-piston, avec bras à glissière.Fixation invisible : corps et glissière équipés d'embouts caches.Visserie de réglage protégées par capot.Deux vitesses de fermeture indépendantes réglables par valves hydrauliques : vitesse de fermeture de 160° à 15°.A-coup final de 15° à 0°.Force 3