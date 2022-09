Où regarder toutes les saisons des Simpson en ligne

diffusion

Les 34 saisons de la série créée par Matt Groening ont une maison et ne sont légalement disponibles en streaming que depuis un an.

Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Combien d’entre nous ont grandi avec les épisodes de Les Simpsons joué en boucle sur des sites pirates comme simpsonisé. A l’âge de diffusionoù presque chaque studio a sa propre plate-forme, il était très étrange que Les Simpsons non disponible légalement (et complet sur n’importe quel service). Seul Disney+ avait, depuis son arrivée sur le marché, les dernières saisons.

Mais comme tous les fans le savent, ce sont ces derniers épisodes qui sont les moins drôles et ceux qui n’ont pas réussi à pénétrer aussi profondément dans la culture pop que les premières saisons. Ceci, grâce à la contribution de ses principaux acteurs de doublage tels que Marina Huerta et Humberto Velezvoix de Bart et Homèrerespectivement, qui étaient chargés d’adapter les scripts arrivés traduits littéralement afin qu’il soit plus facile de les comprendre dans cette région.

Si ce que vous cherchez est de faire un marathon de Les Simpsons pendant le week-end, vous devez savoir que vous pouvez déjà le faire légalement et que vous ne dépendez pas d’un signal câblé ou d’une chaîne comme téléphoner programmer une journée de diffusions de la série créée par Matt Groening. Actuellement, toutes les saisons de cette production sont disponibles sur la plateforme Étoile+qui a fêté cette semaine sa première année de vie.

Dans Étoile+ tu peux voir Les Simpsons à la fois dans sa langue d’origine et en espagnol latin et faites-le avec des sous-titres pour ne rien manquer. De plus, ils peuvent être visionnés dans une grande variété de langues telles que le turc et le chinois, ainsi que reproduits avec ces sous-titres. Et surtout, vous pouvez les regarder dans leur format original 4: 3 (comme on le voit sur les anciens téléviseurs à tube) ou dans leur version remasterisée 16: 9.

+Y aura-t-il un autre film Simpsons ?

En 2007, Les Simpsons ils sont arrivés au cinéma pour la première fois après des années de demandes et de promesses. Malgré le fait que le film n’était pas aussi merveilleux que le reste de ses épisodes, il a réussi une collecte acceptable de plus de 536 millions de dollars sur un budget de 75 millions de dollars. Bien que rien ne soit encore officiellement confirmé, le showrunner Al-Jean reconnu dans le dialogue avec Regarde qui j’ai trouvé qu’il est possible qu’un autre long métrage soit réalisé à l’avenir, mais il a laissé entendre qu’il est encore trop tôt pour le savoir avec certitude. Aimeriez-vous voir un autre film ? Les Simpsons?

