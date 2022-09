Acapulco Shore saison 10 : qui sont les nouveaux participants

vtt

L’émission de téléréalité sera diffusée ce mois-ci sur Paramount + et sur MTV. Découvrez qui revient et qui rejoint le phénomène mexicain !

© MTVAcapulco Shore revient pour sa dixième saison sur Paramount +.

Chaque année nouveau réalité ils deviennent la grande attraction de la télévision. Utilisant des formats innovants, les réseaux cherchent à capter différents publics qui suivent un groupe de participants inconnus. Mais il est indéniable qu’il existe des classiques qui ne se démodent pas. Oui Côte d’Acapulco en est le plus bel exemple : dans quelques jours, il reviendra avec son dixième saison et présentera à nouveaux candidats prêt à voler les regards. Connaissez leurs noms !

C’est lors des MTV Video Music Awards que les deux vtt Quoi Paramount+ Ils ont annoncé la date de la première de cet épisode tant attendu de l’émission de téléréalité. Elle se distinguera cette fois de sa dernière diffusion, puisque les participants ne seront plus sur la côte caraïbe de la Colombie près de Carthagène. Au contraire, ils retourneront à Mexique pour reprendre l’essence du format le plus réussi de MTV Amérique latine.

Qui aura lieu Côte d’Acapulco? La dixième saison débarquera pour la première fois en Port de Vallarta, définie comme l’une des villes balnéaires les plus frappantes du Pacifique mexicain grâce à ses nuits de fête inépuisables. Ainsi, dès le lendemain mardi 27 septembre Le programme peut être apprécié exclusivement sur la chaîne de télévision MTV, ainsi que sur la plateforme de streaming Paramount +, qui rassemble toutes les saisons passées et plus de contenu de l’univers rive.

+ Les nouveaux participants d’Acapulco Shore

Si vous avez vu les neuf saisons de Côte d’Acapulcoainsi que des séries dans le meilleur style All Star Shore, Rio Shore, Super Shore, AcaPlay, Mawy, Jersey Shore, Geordie Shore Soit Acapulco Shore Ses Histoires, sûrement de nombreux visages vous deviennent familiers. Et une bonne partie d’entre eux se diront présents dans le nouvel opus. Qui seront-ils ? Comme d’habitude, nous verrons Kariméla matriochka qui revient de All Star Shore avec de nouvelles nouvelles pour la famille.

Vous ne serez pas seul ! Jawy, Alba, Jacky, Fernanda et Chili reviendra également à Côte d’Acapulco prêt à aplanir les aspérités, régler les comptes en attente et surtout, profiter de la fête. Mais, en plus, MTV propose cinq nouveaux membres qui chercheront à devenir les favoris des fans.

Les détails de l’annonce officielle: « Éli elle a une personnalité forte et extravertie et se définit comme toxique et fêtarde; André Il se déclare fan des MILF, il vit pour et pour la fête et il croit que son physique l’aide à attirer l’attention mais il assure qu’il les fait tomber amoureuses de son attitude”. Il ajoute également : «Sébastien se définit comme un gentleman alpha et s’assure que sa meilleure contribution à la maison Shore sera son véritable amour pour la fête ; Abel c’est le parfait équilibre entre fête et sport, c’est gai, optimiste et ne croit pas à la fidélité”. Et il conclut : «Ricky Il se considère comme une âme libre et n’est pas lié aux étiquettes, il tombe amoureux des gens quel que soit leur sexe, il a une fixation sur les dragues et à cause de sa personnalité, il assure que si vous sortez faire la fête avec lui, ce sera la meilleure nuit de ta vie”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂