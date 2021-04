Annulation de Disney Plus: comment annuler votre abonnement en quelques étapes

En avez-vous déjà assez de Disney Plus ou les coûts sont-ils trop élevés pour vous? Ensuite, nous vous montrerons ici comment vous pouvez facilement annuler votre abonnement à la plate-forme de streaming. Vous trouverez ici toutes les informations sur les délais de préavis, les délais de facturation et les coordonnées nécessaires.

Annuler Disney Plus: comment mettre fin à votre abonnement

Comment annuler mon abonnement Disney Plus? Dans ce qui suit, nous vous expliquons les possibilités et les moyens de mettre fin rapidement et facilement à votre abonnement actuel à Disney +.

Noter: Votre abonnement existant ne sera pas désactivé en supprimant votre compte Disney général. Pour une annulation juridiquement contraignante, vous devez suivre cette étape en fonction de la plate-forme préférée:

Résiliation via le site Web

Accédez au site Web de Disney + et connectez-vous Sélectionnez votre profil Choisit Compte en dehors Choisit Détails de la facturation en dehors Choisit annuler l’abonnement en dehors Choisit Annulation complète, confirmer

Coordonnées de Disney Plus

Vous pouvez également annuler votre abonnement Disney Plus existant via téléphoner, e-mail ou alors Chat en direct. À propos des chiffres 0800 724 235 230 ou alors +4915735996203 ainsi que via le chat en direct est ici de De 8 h à minuit quelqu’un joignable. Si vous souhaitez annuler par e-mail, écrivez à l’e-mail approprié sur [email protected].

Noter: Si vous choisissez l’un de ces formulaires, vous demanderez une confirmation d’annulation supplémentaire, qui prouve que vous avez résilié votre abonnement correctement et à temps, afin d’éviter des frais de suivi.

Résiliation via l’application

Avez-vous votre abonnement via le Application Apple ou Android terminé, vous devez à nouveau annuler l’abonnement exactement:

Annuler Disney + depuis l’iTunes Store

Ouvre l’application iTunes Store Ouvre les paramètres Sélectionnez votre identifiant Apple Choisit Abonnements en dehors Choisissez l’abonnement Disney Plus Choisit Annuler l’abonnement

Annuler Disney + dans le Google Play Store

Ouvre l’application Google Play Store Sélectionnez le compte Google approprié Sélectionne le menu à trois lignes Choisit Abonnement Sélectionnez l’abonnement Disney Plus Choisit annuler l’abonnement et suivez les étapes suivantes

Puis-je annuler Disney Plus sur une base mensuelle?

Oui, vous pouvez vous abonner à Disney + annuler à tout momentque vous ayez choisi le modèle mensuel ou annuel. Au mieux, cependant, utilisez votre abonnement jusqu’à la fin de la période de facturation existante, car vous recevrez toujours la prime que vous avez déjà payée malgré l’annulation. non remboursable obtient.

Quelle est la durée de la période de préavis chez Disney Plus?

En principe, il n’y a pas de délai de préavis pour le service de streaming. Cependant, si vous avez manqué le jour où vous avez commencé votre abonnement un mois ou un an plus tôt, devient votre abonnement Disney Plus automatiquement par un de plus Terme du contrat élargi. Cela signifie:

à Souscription mensuelle une extension d’un mois supplémentaire

une extension d’un à Souscription annuelle une extension par encore 12 mois

Annulez Disney + après 7 jours

Devriez-vous profiter d’un période d’essai gratuite de 7 jours proviennent de Disney +, mais que vous souhaitez annuler l’abonnement immédiatement après, cela est possible sans aucun problème. Suivez simplement les étapes ci-dessus en temps utile avant l’expiration de la période d’essai.

Danger: Si vous n’annulez pas votre abonnement test à temps, l’abonnement sera également converti en une version payante, qui peut également être annulée par la suite.

Parfois, il y a une phase d’essai qui vous donne 7 jours d’accès gratuit. © Disney

Révoquer le contrat Disney Plus

Vous êtes-vous abonné accidentellement ou vous êtes-vous rendu compte rapidement que Disney + n’est pas pour vous? Ensuite, vous avez la possibilité de Option d’annulation de 14 jours. Deux semaines après Conclusion du contrat vous pouvez facilement obtenir votre abonnement retirer et Disney Plus contacter le service de streaming en utilisant les options de contact appropriées. Un facile Lettre de révocation est tout à fait suffisant pour cela.

Si vous changez d’avis, vous pouvez toujours souscrire à un abonnement auprès du fournisseur de streaming. Ici vous pouvez trouver tous les modèles d’abonnement: