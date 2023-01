Oscars 2023 : quand arriveront les nominés du film ?

in

Oscars 2023

L’Académie a dévoilé la liste des films et artistes qui concourront pour un Oscar le 12 mars.

© IMDbLes Fabelmans ont été créés cette semaine.

Comme nous le savons bien, la dernière ligne droite a commencé pour les oscars 2023 qui sera livré le 12 mars. Ce sera la 95e édition de la cérémonie la plus importante pour l’industrie de cinémaet tous les nominés présélectionnés ont déjà été annoncés, y compris les dix films qui concourront pour le prix principal.

Sur les dix productions qui L’Académie vient d’être nommé oscarseuls six sont déjà sortis en Amérique latine : « Top Gun : Maverick », « Avatar : le chemin de l’eau », Les Fabelman (cette semaine), Tout partout en même temps, Elvis Oui Pas de nouvelles au front. Les quatre autres restants arriveront les jours suivants.

+Quand Triangle of Sadness, Tár, Women Talking et The Banshees of Inisherin sont-ils présentés en première en Amérique latine ?

les esprits de l’île

Le film réalisé et écrit par Martin McDonald sera le premier à atteindre les chambres de ceux qui manquent à l’appel. Centré sur deux amis qui cessent d’être amis et l’un d’eux veut connaître les raisons de la séparation, ce drame aux accents comiques sera présenté en première jeudi prochain.

Le triangle de tristesse

L’un des films qui a surpris par son nombre de nominations (sans compter qu’il a terminé parmi les meilleurs), qui nous montre une influenceuse et son partenaire sur un yacht où les choses échappent à tout contrôle. Une satire du monde des riches, qui sortira sur grand écran le 16 février.

le goudron

Il ne fait presque aucun doute que Cate Blanchette remportera le oscar de la meilleure actrice pour son travail dans ce film de Champ de Todd. On y voit une compositrice en pleine création d’une des pièces musicales les plus importantes de sa carrière, pour qui la vie dresse plusieurs obstacles et qui trouve en sa fille une boussole pour se réorienter. Il arrive le 23 février.

Ils parlent

Après une série d’agressions sexuelles, toutes les femmes qui font partie d’une colonie religieuse font de leur mieux pour s’en sortir. Ce sera la dernière des premières à être vue sur grand écran et arrivera à peine dix jours avant la cérémonie de remise des prix, le 2 mars.

