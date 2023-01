Le casting de Shahmaran : qui est qui dans la série turque Netflix ?

in

Le drame romantique se positionne parmi les fictions les plus vues sur Netflix en ce moment. Quels acteurs jouent dans l’histoire de Şahsu et Maran ?

©NetflixShahmaran, la série turque qui cartonne en ce moment.

Les plateformes de streaming se distinguent par l’offre de contenus internationaux à la demande. Ce ne sont pas seulement des productions en espagnol ou en anglais, mais elles permettent aussi d’accéder à la fiction de l’autre bout du monde. C’est le cas de chamaranla série turque de Netflix qui se positionne aujourd’hui dans le classement des plus vues. Qui sont les acteurs qui jouent dans le succès?

+ Les acteurs de Shahmaran, la série turque de Netflix

– Serenay Sarıkaya comme Şahsu

Les vedettes du drame romantique Şahsu, une femme qui se rend à Aldana en tant qu’enseignante pour affronter son grand-père, qui a abandonné sa mère il y a longtemps. Ce rôle qui a volé le cœur des téléspectateurs de chamaranest dirigé par Serenay Sarikaya. En plus d’être actrice, l’artiste de 33 ans travaille comme mannequin et est même venue représenter son pays au concours Miss Univers.

– Burak Deniz est Maran

Alors que la protagoniste se rend à Aldana, elle rencontre une communauté appelée Mar, un groupe qui prétend descendre de Shahmaran. Les membres de cette race croient que l’arrivée de Şahsu pourrait accomplir une ancienne prophétie. Voici le rôle de Maranqui est personnifié par burak deniz. A 31 ans, l’acteur qui travaille également comme mannequin est reconnu pour avoir incarné Murat Sarsılmaz dans la fiction Demandez à Laftan Anlamaz.

– Mustafa Uğurlu comme Davut

Ce qui déclenche l’intrigue de chamaran, est la motivation de Şahsu pour rencontrer son grand-père. Cet homme, nommé Davout Demir, a abandonné sa fille Gul après avoir promis de revenir très bientôt. De cette façon, le protagoniste est prêt à quitter la ville et à l’affronter. C’est ainsi que le personnage incarné par Mustafa Uğurlul’acteur de 67 ans qui a participé à des productions telles que Agir Roman, Içerde : Rien n’est ce qu’il paraît Oui camur.

– Mahir Günşiray est l’Oural

Le nom de la série vient de la communauté qui croit en la légende de Shahmaran, symbole d’amour et de sagesse. Qui dirige le groupe de personnes qui vivent dans la région et s’établit comme un expert en prophétie, est OuralLe père de Maran. Qui lui donne vie ? Mahir Günşirayl’acteur turc de 65 ans dont la filmographie comprend des pièces telles que Uzun Hikaye, Mme Fazilet et ses filles Oui La promesse d’Hasan.

