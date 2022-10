Comment aider Zahra Seddiqi-Hamedani et Elham Choubdar à être exécutés en Iran

En ligne, des militants tentent de sensibiliser le public aux exécutions prévues de deux femmes membres de la communauté LGBTQ.

Au milieu des manifestations généralisées des droits de l’homme à travers l’Iran à la suite de la mort d’une autre femme, Mahsa Amini, une femme de 22 ans appréhendée pour ne pas avoir porté son hijab correctement, l’exécution de ces militants est l’occasion pour les partisans internationaux d’élever la voix pour empêcher plus de morts en Iran.

Zahra Seddiqi-Hamedani et Elham Choubdar risquent d’être exécutées en Iran.

Le 4 septembre, il a été signalé que Zahra Seddiqi-Hamedani, 31 ans, et Elham Choubdar, 24 ans, avaient été condamnées à mort par un tribunal d’Ourmia dans une affaire conjointe sur l’accusation de « corruption sur Terre » par la « promotion » de l’homosexualité.

En janvier, les deux militants ont été accusés de « promouvoir l’homosexualité », de « promouvoir le christianisme » et de « communiquer avec les médias opposés à la République islamique ».

Hamadani, également connu sous le nom de Sareh, a été initialement arrêté en octobre 2021 après s’être exprimé en faveur des droits LGBTQ+ sur les réseaux sociaux et dans un documentaire de la BBC diffusé en mai 2021.

Elle a publié une dernière vidéo mettant à jour un être cher sur sa situation peu de temps avant son arrestation.

Les représentants de l’ONU ont appelé l’Iran à mettre fin aux exécutions – aucune date n’a encore été rendue publique.

« Nous condamnons fermement la condamnation à mort de Mme Sedighi-Hamadani et de Mme Choubdar et appelons les autorités à surseoir à leurs exécutions et à annuler leurs peines dès que possible », ont déclaré des responsables dans un communiqué.

« Les autorités doivent garantir la santé et le bien-être des deux femmes et les libérer rapidement de leur détention. »

Les militants ont appelé l’attention internationale sur le cas de Zahra Seddiqi-Hamedani et Elham Choubdar.

Dans un TikTok désormais viral, l’avocate de la défense pénale Elica Le Bon a appelé les médias internationaux et les personnes cherchant à aider les Iraniens à mettre en lumière les exécutions.

Elle souligne que bien que Choubdar soit toujours répertoriée comme étant en prison dans les archives publiques, les médias sont restés silencieux et il n’y a aucune information publique sur le bien-être des femmes.

Le Bon a partagé des ressources et des conseils clés pour sensibiliser au sort des femmes, conseillant à ses abonnés de partager et d’interagir avec son TikTok ainsi que de publier sur les réseaux sociaux.

Voici ce que vous pouvez faire pour aider :

Utilisez les hashtags #LetElhamGo et #LetZahraGo.

La publication d’informations sur l’affaire sur les réseaux sociaux sous ces hashtags sensibilisera davantage.

Dans vos messages, identifiez les politiciens, les groupes d’activistes et toute personne influente pour diffuser l’histoire.

Signez la pétition pour libérer Zahra Seddiqi-Hamedani et Elham Choubdar.

Une pétition Change.org appelant à arrêter les exécutions a déjà attiré plus de 80 000 signatures, mais il en faut davantage. Signez la pétition ici.

Envoyez un courriel ou écrivez une lettre aux représentants du gouvernement.

Ce modèle d’e-mail et de lettre peut être utilisé pour encourager les représentants du gouvernement à parler de Choubdar et Hamedani.

Le public a sauvé des manifestants iraniens de l’exécution dans le passé.

Comme le souligne Le Bon, la sensibilisation est efficace pour sauver des vies.

En septembre, un tribunal a réduit les condamnations à mort de trois hommes qui avaient été arrêtés lors des manifestations du « novembre sanglant » en 2019 – des manifestations généralisées contre le régime.

Leurs peines ont été réduites de la peine de mort à seulement cinq ans.

Cette réduction est intervenue après l’indignation publique massive suscitée par les arrestations, la torture et les procès des hommes.

Alice Kelly est la rédactrice en chef adjointe des nouvelles et du divertissement de YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.