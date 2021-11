Oscars 2022 : les 5 acteurs qui pourraient être nominés

La célébration de Oscars 2022 Vous disposez de nombreuses options intéressantes parmi les candidats potentiels pour remporter la statuette tant convoitée. Les films sortis cette année regorgent de qualité et le choix sera difficile. Il y a aussi des candidats qui n’ont pas encore montré les œuvres pour lesquelles ils seront pris en compte, cependant, la mention de ces noms excite le public et les responsables de l’Académie.

Des acteurs de premier plan qui savent ce que c’est que de se présenter et de recevoir un prix. Bien sûr, ils ont travaillé pendant des années dans des productions importantes de l’industrie hollywoodienne et ils ont su établir leurs propres noms en tant que marques déposées afin que les gens puissent profiter des films auxquels ils participent. Un combat de 2022 pour le Gala des Oscars arrive !

+ Acteurs préférés pour être nominés pour un Oscar

5. Denzel Washington

Participe à La tragédie de Macbeth où un seigneur écossais est convaincu par trois sorcières et est prêt à devenir le prochain roi de leurs terres. Le film est entièrement tourné en noir et blanc. Son directeur est Joël Cohen, qui aura ce rôle pour la première fois sans la compagnie de son frère. Ceux qui ont vu le film mettent en lumière le travail de Washington dans le film basé sur la pièce de Shakespeare.

4. Leonardo DiCaprio

L’acteur de Titanesque et Le loup de Wall Street étoiles Ne cherchez pas, ce film original de Netflix dans lequel il agit comme un astronome qui découvre un météore qui impactera la Terre et anéantira la race humaine. Ensuite, lui et son partenaire feront une tournée médiatique géante pour diffuser la nouvelle. Il sortira en salles et dans le Géant du Streaming.

3. Benoît Cumberbatch

Il est à la tête du casting de Le pouvoir du chien, un western basé sur le roman de Thomas sauvage qui raconte l’histoire d’un éleveur dominateur et magnétique qui répond avec une cruauté moqueuse lorsque son frère ramène à la maison une nouvelle femme et un nouveau fils, jusqu’à ce que le moment le plus inattendu arrive. Le film sortira en salles en novembre 2021 et atteindra Netflix 1er décembre.

2. Andrew Garfield

Étoiles Tic, tic… Boum !, un drame basé sur la comédie musicale semi-autobiographique du même nom de Jonathan Larson. Un compositeur de théâtre en herbe traverse une crise de quart de vie à l’approche de la trentaine et ne se sent pas près de réaliser le rêve pour lequel il a travaillé si dur. L’une des meilleures performances de Andrew Garfield. Il peut être apprécié dans Netflix.

1. Will Smith

le roi richard est le film qui raconte l’histoire du père des joueuses de tennis talentueuses Venus et Serena Williams et comment cet homme a aidé ses filles à devenir deux des athlètes de haut niveau les plus remarquables de leur génération. Animé par une vision claire de son avenir et utilisant des méthodes non conventionnelles, Richard a un plan qui mènera ses filles au succès. Rares sont ceux qui revendiquent la oscar pour Will Smith.

