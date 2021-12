Rita Moreno célèbre son 90e anniversaire avec l’équipe de West Side Story

L’actrice chevronnée Rita Moreno vient peut-être d’avoir 90 ans, mais elle est déjà à la recherche du prochain grand rôle après la récente première de West Side Story. 60 ans après avoir joué pour la première fois dans l’original West Side Story en 1961, Moreno revient dans un nouveau rôle dans le nouveau remake du réalisateur Steven Spielberg. Juste après la première du remake dans les salles, Moreno a sonné pour son 90e anniversaire, et les acteurs et l’équipe du film étaient là pour aider à célébrer l’occasion avec elle.

Par date limite, Moreno a récemment été sollicité par Brent Miller, un producteur du documentaire acclamé Rita Moreno : Juste une fille qui a décidé d’y aller, comment c’était d’avoir 90 ans. Cela semble être comme n’importe quelle autre année pour l’actrice, qui ne pense qu’à ce qui va suivre après le nouveau West Side Storyla libération.

« Cela ne semble pas différent. À première vue, rien n’a changé », a déclaré Moreno. «Je suis plus âgé et profondément reconnaissant d’être encore ici. Et inévitablement, maintenant il y a une inquiétude sur ce qui est après West Side Story. Et quiconque vous dit le contraire est un sacré menteur.

Miller a ajouté : « Je ne peux qu’espérer que dans 45 ans, j’aurai la moitié de l’étincelle, de la passion et de l’amour pour mon travail, mon pays et l’humanité, ainsi que la capacité physique et mentale de le partager. »

Le producteur Norman Lear se réfère également à la vie de Moreno comme « l’une des grandes histoires américaines. Elle avait trois ans lorsqu’elle est arrivée de Porto Rico et a vécu la vie que nous célébrons aujourd’hui alors qu’elle fête ses 90 ans. Que Dieu bénisse l’Amérique et que Dieu bénisse Rita Moreno. Je les aime tous les deux. »

Dans un entretien séparé avec Divertissement ce soir, West Side Story Le réalisateur Steven Spielberg a également déclaré à propos de l’anniversaire de son ami : « J’ai dit que 90 ans était un coup publicitaire. Elle a prévu son 90e anniversaire, mais elle a en fait environ 61 ans. Et elle danse comme une femme de 45 ans ! Et, soit dit en passant , c’est la vérité. Je l’ai en vidéo. »

Moreno a également été surpris avec un gâteau d’anniversaire rose, accompagné d’une bougie à souffler pour l’homme de 90 ans. C’est quand West Side Story La co-star Rachel Zegler apparaît et ouvre la voie en chantant la chanson d’anniversaire à Moreno, alors que Moreno et Spielberg se joignent tous les deux à la vidéo. Vous pouvez regarder cette vidéo ci-dessous.

Rita Moreno a joué le rôle d’Anita, l’un de ses rôles les plus célèbres, dans l’original West Side Story film en 1961; Ariana DeBose joue le rôle dans le remake. Le nouveau rôle de Moreno dans le remake la voit dans le rôle de soutien de Valentina, la propriétaire portoricaine du magasin général Doc. Le casting comprend également Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez et Mike Faist. Tony Kushner a écrit le nouveau scénario et Steven Spielberg a produit avec Kristie Macosko Krieger et Kevin McCollum.

Un synopsis du film se lit comme suit : « Le coup de foudre frappe lorsque le jeune Tony aperçoit Maria lors d’un bal au lycée à New York en 1957. Leur romance naissante contribue à alimenter le feu entre les Jets et les Sharks en guerre – deux gangs rivaux en lice pour contrôle des rues. »

Joyeux, joyeux anniversaire à Rita Moreno ! Vous pouvez voir sa dernière performance dans West Side Story, actuellement à l’affiche dans les salles de cinéma.





