Le producteur de Black Adam explique pourquoi The Rock n’a pas fait ses débuts dans Shazam !

Nous savons tous qu’il existe un puits presque sans fond de super-héros parmi lesquels Marvel et DC peuvent choisir pour décider qui amener ensuite dans leurs univers respectifs, mais bien qu’il y en ait qui pourraient assez facilement partager le temps d’écran dans un film, finalement les producteurs doivent décider s’ils sont vus dans un film croisé ou s’ils se diversifient selon leur propre mérite. L’une de ces décisions a été prise par DC pour Shazam ! et Adam noir aux cinémas dans les films en solo, et cela semble avoir bien fonctionné pour tout le monde, mais cela aurait pu être très différent, comme l’a révélé le producteur Hiram Garcia.

À l’origine, Black Adam de Johnson a été écrit comme le méchant dans le 2019 Shazam ! film, mais à mi-chemin du développement, la décision a été prise de donner au personnage son propre film et maintenant nous sommes à la maison juste avant de voir le héros épique de The Rock « secouer la hiérarchie du DCEU » – selon sa propre publicité pour le film en tout cas. S’adressant à Screen Rant dans une interview, Garcia a expliqué à quel point le potentiel de Black Adam était trop difficile à ignorer et qu’avoir deux personnages énormes dans un même film ne donnerait à aucun d’eux l’espace pour se développer pleinement.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que d’enfin arriver au point de Adam noir presque prêt, après avoir été en développement depuis 2014, Garcia a déclaré: « Oui. Je me souviens, c’est tellement drôle. J’aime toujours garder le doigt sur le pouls. Et tant de fans se disent toujours: » Ce film n’a jamais lieu. Il en parle depuis toujours. » Mais à partir du moment où il a marché sur le plateau dans ce costume pour enfin être là après tant d’années de développement. Et la raison en était que ce n’est pas un personnage simple à craquer et ce n’est pas un film facile à dire. Et nous avons traversé tant d’itérations. Mais je pense qu’une fois que nous avons réalisé que nous voulions séparer Black Adam et Shazam où nous essayions de les présenter tous les deux dans le même film et de réaliser évidemment que non seulement les deux personnages sont totalement si différents, je pense dans le genre d’histoire que vous voulez raconter autour d’eux, mais ils nécessitent tous les deux tellement d’espace pour vraiment les présenter au monde. »

Il a poursuivi: « Et une fois que nous avons pu les séparer, les choses ont vraiment commencé à s’améliorer. Les années de développement ont donc porté leurs fruits et pour obtenir l’équipe que nous avons maintenant. Et encore une fois, ce premier moment où il a marché sur le plateau en tant que Black Adam était une de ces choses que j’oublierai toujours. Et pour lui aussi, et je le connais si bien et pour voir à quel point il était excité d’être dans ce costume. Et notre réalisateur a fait le test de caméra le plus cool où il y a ça musique incroyable. Tout le set l’a ressenti quand cela s’est produit, c’était un vrai moment. Nous sommes donc ravis. Nous y travaillons. Je suis impatient que vous le voyiez. Je pense que vous allez amusez-vous beaucoup avec, et c’est un personnage très différent que nous n’avons pas encore vraiment vu dans le monde DC. C’est donc excitant. »

Ce qui rend la décision d’introduire Black Adam dans un film solo encore plus impressionnante, c’est que des personnages bien plus connus tels que Wonder Woman n’ont eu leur propre film qu’après leur apparition dans d’autres équipes. accueil Adam noir obtient quand il arrive dans les cinémas l’année prochaine. Cependant, avec Johnson en mission pour s’assurer que tout le monde aille voir le film, ce serait une âme courageuse qui refuserait son invitation. Cette nouvelle nous vient de Screen Rant.





Tom Holland se souvient de l’épuisement de Spider-Man: tournée de presse des retrouvailles Tom Holland est devenu un habitué des lancements de films Marvel, mais la tournée de sa première sortie solo de Spider-Man était presque trop longue.

Lire la suite





A propos de l’auteur