Oscars 2021: quels étaient les looks les plus marquants sur le tapis rouge

La saison des récompenses de cette année a été la plus difficile à affronter: les mesures protocolaires, le streaming, les masques et la distance ont marqué les célébrations telles que les Golden Globes ou les Emmy. Mais, le 25 avril, le Prix ​​Oscar Ils recevront tous les invités à la gare Union de Los Angeles.

À tel point que, une fois de plus, les nominés pourront s’habiller pour passer le tapis rouge. Autrement dit, les plus grands acteurs d’Hollywood préparent déjà leurs meilleurs looks pour devenir les points forts de ce que sera ce spectacle précédent.

Cependant, l’histoire de la Prix ​​Oscar il est très long, tout comme son tapis rouge. Par conséquent, de Spoiler, nous mettons en évidence les looks les plus excentriques des trois dernières années.

2018:

1. Emma Stone:

L’actrice a été encouragée à sortir du conventionnel et n’a pas utilisé la robe typique des célébrités, mais un pantalon noir combiné à un blazer brodé, qu’elle a détaillé avec un nœud rose en guise de ceinture.

Emma Stone aux Oscars 2018. Photo: (Getty)



2. Adam Rippon:

A cette époque, il est devenu une tendance pour son costume excentrique. Optant pour la couleur noire typique, il a ajouté une sorte de harnais et des épaules dénudées.

Adam Rippon dans son costume excentrique. Photo: (Getty)



3. Salma Hayek:

L’interprète se démarque toujours par ses choix, mais cette fois, la robe pleine de détails était trop, selon les critiques. De couleur lilas, son vêtement était plein de paillettes, de volants et de pendentifs.

Salma Hayek aux Oscars 2018. Photo: (Getty)



2019:

1. Billy Porter:

L’acteur a sans aucun doute brisé tous les stéréotypes et honoré la série POSE à laquelle il a participé. C’est que, une robe de bal noire veloutée, créée par Christian Siriano, a été encouragée.

Billy Porter dans sa robe excentrique. Photo: (Getty)



2. Rami Malek:

À cette occasion, l’acteur était prédestiné à remporter la plus haute distinction pour son rôle principal dans Bohemian Rhapsody. Mais, même s’il avait un costume impeccable, l’arc avec lequel il l’a complété n’était jamais droit et, malgré le fait qu’il ait passé la nuit à l’accommoder, il n’a pas réussi à être victime d’un grand nombre de mèmes.

Rami Malek avec le chignon torsadé. Photo: (Getty)



3. Pharrell Williams:

Le chanteur Happy a surpris toutes les personnes présentes car il n’a pas opté pour une tenue de tag. Mais, contrairement à la plupart, il portait un short et une sorte de veste camouflée qu’il complétait avec des chaussures noires et des chaussettes hautes blanches.

Pharrell Williams aux Oscars. Photo: (Getty)



2020:

1. Catriona Balfe:

La star de l’Outlander était l’une des mieux habillées du gala de l’année dernière. Pour l’occasion, il a choisi un Valentino Haute Couture, qui était noir moulant au corps, avec une finition sirène et un volant en bas. Mais, le plus frappant est qu’il comprenait une surchemise rose avec un grand nœud au cou.

Catriona Balfe avec sa robe imposante. Photo: (Getty)



2. Billie Eilish:

Laissant de côté la robe, la chanteuse a opté pour un costume de sa marque de fabrique: Channel, qui était blanc et composé d’un tissu en tweed doux avec le pantalon bouffant qu’elle porte habituellement.

Billie Eilish avec son look saisissant. Photo: (Getty)



3. Saoirse Ronan:

Libérant une frange droite et courte, le style de l’actrice n’a laissé personne indifférent. Avec un haut décolleté en V et terminé par un large volant, sa jupe se confond avec le look signé Gucci.