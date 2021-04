Assassin’s Creed: Pourquoi vos jeux ne sont plus furtifs?

Depuis le lancement de la tranche « Brotherhood » en 2010, Patrice Desilets, créateur de la franchise de jeux vidéo « Assassin’s Creed », n’a plus participé aux titres qui ont été diffusés au public depuis lors, notant récemment que non un grand partisan des versements récents.

Actuellement, Ubisoft maintient la franchise en tant que grands titres du monde ouvert avec une structure RPG, s’éloignant complètement de ses origines en tant que jeu de stratégie furtif, changeant cet élément pour des systèmes de combat imbriqués, quelque chose que Desilets, bien qu’il n’apprécie pas, comprend pourquoi il a évolué. chemin.

Lors d’un récent entretien que Desilets a eu avec PC Gamer, le directeur de la création a été interrogé sur le changement de « Assassin’s Creed » de la furtivité au RPG. « Parce que c’est difficile, » répondit-il. «Il est difficile de vous le faire croire. Il est difficile de rendre une foule et de s’assurer que les joueurs comprennent qu’ils sont cachés. AAA est une question de précision, dans les modèles de personnages et le rendu de la foule. »

Après la démotivation des commentaires de Desilets, la création souligne également qu’il existe un autre facteur important dans ce changement de style apporté par Ubisoft: l’argent. «Mais je ne trouve toujours pas cela intéressant. C’était unique et différent et pas facile à faire, mais peut-être a-t-il été abandonné pour quelque chose de plus populaire. »

Desilets reconnaît que les jeux AAA sont très chers, donc leurs développeurs doivent s’assurer que beaucoup de gens les apprécieront. «C’est pourquoi, je pense, les gens disent » hack and slash et les PNJ seront là, mais ils ne seront pas la partie principale « , ce qui est dommage. Nous avions quelque chose ».

Les récentes sorties de «Valhalla», «Odyssey» et «Origins» dans la saga «Assassin’s Creed», malgré d’énormes ventes de jeux et d’abonnements de saison pour du contenu supplémentaire, ont suscité de vives critiques de la part des vétérans. Dans la saga, qui ont demandé à Ubisoft des jeux plus proches des premiers titres.

Cependant, jusqu’à présent, Ubisoft n’a présenté aucune indication de vouloir revenir aux origines de la franchise en raison des grosses sommes d’argent obtenues avec ces jeux, démontrant ainsi l’argument avancé par Patrice Desilets.