Comment empêcher Windows 11 de redémarrer par inadvertance lors de la mise à jour

Microsoft Windows 11 Famille

Windows 11 Famille À l'épreuve du temps grâce à des améliorations de performances et à un développement intelligent Windows 11 est devenu plus puissant et sécurisé que Windows 10 . Windows 11 Home propose des améliorations de l'interface utilisateur, y compris un nouveau menu Démarrer qui ressemble plus au lanceur d'applications, des coins plus arrondis, des boutons d'accrochage qui vous permettent d'épingler une fenêtre à un emplacement spécifique sur l'écran (et des groupes d'accrochage), une nouvelle fenêtre de widgets et un plateau icône et nouvelle configuration de Windows. Windows 11 dispose d'une gestion cloud, ce qui vous permet de travailler de n'importe où. Nouveau design avec bouton de démarrage central Avec Windows 11 Home, Microsoft se passe des tuiles et place le bouton de démarrage au milieu de la barre des tâches. C'était auparavant à l'extrême gauche, la barre de lancement rapide rappelle désormais le macOS d'Apple. Dans l'ensemble, l'apparence du nouveau système d'exploitation est devenue plus simple et plus fraîche. Grâce à la connexion au cloud et à Microsoft 365, les utilisateurs ont un accès direct aux fichiers les plus récemment utilisés via le menu Démarrer - même s'ils ont été précédemment ouverts sur un appareil Android ou iOS. Microsoft introduit également de nouveaux sons, icônes et arrière-plans. Windows 11 avec un nouvel objectif de jeu Non seulement le travail, mais aussi le jeu joue un rôle particulier dans Windows 11. Le nouveau système d'exploitation active le plein potentiel de l'ordinateur. "DirectX 12 Ultimate", par exemple, garantit des graphismes immersifs à des fréquences d'images élevées et "Auto HDR" pour un spectre de couleurs plus large et plus vif. "DirectStorage", d'autre part, offre des temps de chargement plus rapides et des mondes de jeu plus détaillés. Windows 11 Famille prend également en charge les accessoires et périphériques de jeu PC populaires. Les utilisateurs qui possèdent un Xbox Game Pass pour PC ou Ultimate ont accès à plus de 100 jeux, auxquels Microsoft ajoute constamment plus de titres. Applications Android sur Windows 11 L'un des points forts de Microsoft Windows 11 Home est l'intégration d'applications Android. Pour la première fois, la société ouvre le Microsoft Store et y propose une sélection d'applications Android pour Windows. Il y a aussi des améliorations dans le contrôle vocal. Windows 11 reconnaît encore mieux ce que disent les utilisateurs et est même capable de définir automatiquement des signes de ponctuation dans une dictée. Configuration requise : Processeur: 1 gigahertz (GHz) ou plus rapide avec 2 cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou SoC (System on a Chip) Mémoire: 4 Go de RAM Espace disque: 64 Go ou plus Carte graphique: DirectX 12 ou supérieur avec pilote WDDM 2.0 Affichage: Écran haute résolution (720p) avec une diagonale de plus de 9 pouces et 8 bits...