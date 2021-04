Oscars 2021: comment les acteurs se préparent et le tapis rouge

Oscar aux Oscars dimanche 2021! L’événement prestigieux qui célèbre le meilleur de l’industrie cinématographique tout au long de l’année écoulée aura lieu aujourd’hui et nous vous disons déjà tout ce que vous devez savoir, après un retard de près de deux mois dû à la pandémie de coronavirus. Il se déroulera à deux endroits: l’historique Théâtre Dolby et la gare de Gare Union au centre-ville de Los Angeles où le tapis rouge est prêt. Voyez les premiers arrivants et comment les célébrités se préparent!

Comme d’habitude pendant trois ans, l’événement n’aura pas de présentateur, bien qu’il aura les étoiles suivantes: Riz Ahmed, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon-Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Viola Davis, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Steven Yeun, Renée Zellweger, Laura Dern et Reese Witherspoon. Ces deux dernières actrices ont montré comment elles se préparent dans l’aperçu:

Qui a également utilisé les réseaux sociaux, plus particulièrement Instagram, pour montrer les préparatifs avant la 93e édition des Oscars Glenn Close, qui sera à la recherche de sa première récompense. Elle est nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle aux côtés de Maria Bakalova, Olivia Colman, Amanda Seyfried et Youn Yuh-jung.

Le tapis rouge a déjà cédé la place aux premiers proches, après des semaines de discussion pour savoir s’il allait être virtuellement, comme c’était le cas lors des récompenses précédentes. Enfin, la présence l’a emporté, dans le cadre d’un protocole strict pour garantir la sécurité et la santé de tous les participants. Lil Rel Howery, Ariana DeBose, Martin Desmond Roe et Paul Raci, nominé pour le meilleur second rôle masculin, ont été les premiers à arriver.

Vous pouvez suivre la cérémonie complète en l’Amérique latine à travers l’écran de Séries TNT et TNT, avec sa langue d’origine, en États Unis il sera vu par la chaîne abc et en Espagne à travers de Movistar +. Les Oscars commenceront à 20 h (HE) / 17 h (PT) des États-Unis; 18 heures du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua; 19 heures du Mexique, de la Colombie, du Pérou et de l’Équateur; 20h du Chili, de la Bolivie, du Venezuela, de Porto Rico et de la République dominicaine; 21 h 00 en Argentine, Uruguay, Brésil et Paraguay et 2 h 00 lundi en Espagne.