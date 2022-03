Les premières les plus remarquables d’Apple TV + pour les mois à venir

Avec une présence croissante sur le marché des plateformes, AppleTV+ misez sur les grandes stars pour concourir. pense juste à Le spectacle du matince qui a ramené à Jennifer Aniston à la télévision ou serviteurqui produit par M. Night Shyamalan j’ammène à Rupert Grint du Harry Potter au petit écran, pour comprendre de quoi on parle. Pour cette raison, nous voulons vous dire quelles seront les prochaines sorties les plus importantes, d’ici mai, tant en termes de séries de fiction que de documentaires.

Mars sur Apple TV+

Nous nous sommes écrasés (18 mars)

Avec l’importance de Jared Leto et Anne Hathawaycette production inspirée d’un podcast éponyme raconte l’ascension et la chute de Nous travaillonsl’entreprise qu’ils ont créée Adam Neumann et Miguel McKelvey. Composé de huit épisodes, il a créé les 3 premiers ce vendredi et complétera le reste sur une base hebdomadaire. Connaissiez-vous l’histoire de cette entreprise qui est née en tant qu’espace de coworking, est devenue une valeur de 47 milliards de dollars puis n’a plus rien ?

Pachinko (25 mars)

Cette mini-série aura la particularité de mélanger les langues coréenne, japonaise et anglaise. Il diffusera également trois épisodes en premier, puis terminera ses 8 épisodes avec des émissions hebdomadaires. Il est basé sur un livre homonyme qui raconte l’histoire d’une famille d’immigrants coréens qui quittent leur pays avec l’idée de progresser dans le monde. Ainsi, ils circuleront à travers différents pays à la recherche du meilleur pour eux. tellement hug (La tuerie), est le créateur et showrunner de la série.

Avril sur Apple TV+

Chevaux lents (1er avril)

Si vous aimez les productions d’espionnage, c’est celle-là. Avec rien de plus et rien de moins que Gary Oldmansera composé de 6 épisodes écrits à partir de l’oeuvre de Mick Heron. Les protagonistes sont un groupe d’espions britanniques du MI5, dirigé par agneau de jackson (Vieil homme), dont les carrières ont été détruites par des missions ratées.

Rugissement (15 avril)

Composée de 8 épisodes et entièrement réalisée par des femmes, cette série d’anthologie lancera tous les chapitres simultanément. Il s’inspire des contes de Cecelia Ahern, qui parlent de ce que signifie être une femme aujourd’hui. Les histoires vont du réalisme magique aux productions futuristes et présentent la production et le rôle principal de Nicole Kidman.

Ils m’appellent Magic (22 avril)

Oui Temps gagnant vous a donné envie d’en savoir plus sur la vie de Earvin « Magie » Johnson, cette docu-série en quatre parties est la réponse. Être l’icône de les Lakers de Los Angeles jusqu’à son combat contre le VIH, sans négliger sa vie professionnelle ni ses origines à Lansing, dans le Michigan.

Filles brillantes (29 avril)

Huit épisodes façonneront ce drame mené par Elizabeth Moss d’après le roman homonyme de Lauren Beukes. L’histoire se concentre sur Kirby Mazrachi (Mousse), archiviste d’un journal de Chicago dont la carrière est interrompue par une agression traumatisante. Un meurtre dans lequel elle voit des similitudes avec son cas lui fera retrouver la volonté d’enquêter, avec l’idée de découvrir qui était la personne qui l’a agressée.

Mai sur Apple TV+

Téhéran (6 mai)

Une autre proposition d’espionnage arrivera début mai par AppleTV+. Dans ce cas, c’est une nouvelle saison. Dirigée par Glenn Fermer et tout au long de 8 épisodes il montrera la vie de l’agent de la Mossad, Tamar Rabinianqui s’infiltre dans une mission très dangereuse dans la capitale de l’Iran.

De temps en temps (20 mai)

Avec 8 épisodes et parlée en anglais et en espagnol, cette série se concentrera sur les rêves que nous avons en tant qu’enfants et combien se réalisent vraiment. Comment? L’histoire sera racontée par un groupe d’amis universitaires qui, après un week-end de fête, découvrent que l’un d’eux est décédé. 20 ans plus tard, ils devront à nouveau affronter ce sombre passé, pour quelque chose qui menace la tranquillité qu’ils ont atteinte.

