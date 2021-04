Netflix deviendra la plate-forme pour les cassettes Sony Pictures

Il a été annoncé que Sony Pictures a finalement décidé avec quelle plate-forme de streaming il collaborera dans un avenir immédiat, dans le cas de Netflix.

Le 9 mars, Sony et Netflix ont annoncé un accord dans lequel la plate-forme de streaming aurait accès à des franchises telles que ‘Homme araignée’, envoyant un signal clair qu’il n’y aura pas de service de streaming du studio dans un proche avenir.







Maintenant, il a été annoncé qu’à partir de 2022, Netflix sera la maison exclusive des bandes Sony après leurs sorties en salles, y compris des films dans les prochaines tranches de sagas telles que celles de ‘Venin’ et ‘Spider-Man’, plus «Morbius» et ‘Train à grande vitesse’.

Les deux sociétés ont également signé un accord qui comprendra la production de films exclusivement destinés au streaming, ce qui constituera une impulsion majeure pour le catalogue de titres originaux de Netflix.







Sony a déclaré que ces films représenteraient une augmentation de ses sorties en salles, qui ont totalisé 25 en 2019. L’accord donnera également à Netflix le premier choix pour la licence de films dans le catalogue de Sony.

Sans aucun doute, la nouvelle alliance entre Sony et Netflix promet d’apporter à l’avenir beaucoup de matériel intéressant pour tous les fans des franchises appartenant au studio de cinéma populaire.