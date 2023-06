Microsoft envisage de retirer Activision du Royaume-Uni pour poursuivre l’accord après le verrouillage, selon Bloomberg

Microsoft évalue en interne la possibilité de supprimer Activision Blizzard du Royaume-Uni. Cette décision radicale, selon Bloomberg, est l’une des alternatives que le géant de Redmond a sur la table pour clôturer le contrat d’achat de la société de jeux vidéo après que l’autorité britannique de la concurrence a décidé de l’interdire.

L’opération, évaluée à 69 milliards de dollars, a été approuvée par une douzaine de régulateurs à travers le monde, y compris dans l’Union européenne. Mais l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré qu’elle ne pouvait pas donner son feu vert car la fusion donnerait à Microsoft un avantage concurrentiel dans le cloud gaming.

Brad Smith joue ses dernières cartes

Depuis que la CMA a publié sa résolution finale, le président de Microsoft, Brad Smith, a annoncé que ferait appel de la décision et a lancé une offensive pour renverser cette mesure qui allait à l’encontre de ses plans. Une partie de sa stratégie consiste à rencontrer prochainement le chancelier Jeremy Hunt et les autorités du régulateur britannique pour présenter ses arguments.

Microsoft a déclaré que la décision du régulateur britannique était incorrecte et qu’en plus de créer une « incertitude », il cherchait à annuler l’achat dans le monde entier. Pour l’entreprise américaine, cela dépasse le cadre de la CMA, si l’on tient compte du fait que le marché qu’elle représente constitue une « petite partie » de l’industrie du jeu vidéo.

En ce qui concerne ce dernier, c’est l’organisme de réglementation lui-même qui a publiquement projeté son autorité au-delà des frontières du Royaume-Uni avec ses déclarations. « Activision est imbriqués à travers différents marchés, ne peuvent pas être séparés pour le Royaume-Uni. Cette décision empêche donc l’accord de se produire à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré.

Smith cherche maintenant à obtenir des alliés de haut niveau pour que l’opération la plus importante de l’histoire de l’industrie du jeu vidéo puisse se poursuivre. Hunt, par exemple, s’est prononcé contre le veto de la CMA, son influence pourrait donc aider. Cependant, soulignent-ils, le gouvernement n’a pas de rôle formel devant les autorités de la concurrence du pays.

Rappelons que les temps presse pour Microsoft et Activision Blizzard. L’entente initiale établit que l’achat doit être conclu avant la 18 juillet de cette année. Dans le cas contraire, le premier devrait payer au second une amende de 3 000 millions de dollars, même si compte tenu des circonstances, il est possible que le délai soit renégocié.

Images: chris robert | Microsoft

