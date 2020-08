Voici les 28 armes exotiques de “ Destiny 1 ” qui doivent être rééditées dans “ Destiny 2 ”

Destin 1 Bungie

Il y a souvent des plaintes selon lesquelles Destiny 2 ne fait que recycler tout le temps l’ancien contenu de Destiny 1, ce qui inclut le retour d’anciennes armes. Eh bien, ils n’en ont pas ramené autant que vous le pensez.

D’après mes calculs, il y a 28 armes que Destiny 2 n’a pas encore portées de Destiny 1, deux d’entre elles étant confirmées pour Beyond Light, quelques-unes étant des triples piles comme le trio d’épées exotiques. Je n’inclus pas non plus les armes Adept ici.

Pouvez-vous tous les nommer? Je parie que vous ne pouvez pas, et je parie que j’en ai oublié au moins un ici. Mais voici la liste et quand et comment et si je pense qu’ils reviendront.

Nécrochasme – Maintenant que le coffre-fort de contenu Destiny existe, je pense qu’il est clair que tous les anciens raids de Destiny 1 seront éventuellement repris. Et quand cela se produit, il semble que Necrochasm sera marié à Crota’s End comme avant, que cela revienne sous forme de raid ou éventuellement de donjon.

Mythoclaste Vex – Il en va de même pour le Mythoclast, que les fans espèrent voir comme une récompense depuis un certain temps maintenant. Nous savons que le Vault of Glass revient cette année, et avec lui, je pense qu’il y a maintenant zéro pour cent de chance que Mythoclast ne soit pas livré avec.

Khvostov 7G-0X – C’est l’un des exotiques les plus demandés que les gens veulent voir dans D2, en particulier avec la façon dont le Traveler’s Chosen est la version exotique améliorée de notre pistolet de départ cette saison. Je ne serais pas surpris de voir cela peut-être mis dans le cosmodrome une fois qu’il reviendra.

Zhalo Supercell – Quelques armes sur cette liste ont en quelque sorte des variantes d’elles-mêmes déjà dans le jeu. Ici, Riskrunner est à peu près la version SMG exacte de Supercell, donc cela semble un peu redondant.

Fabian Strategy (Titan uniquement) – The Last Word est revenu comme un exotique interclasse, donc cela pourrait aussi, bien que tout le monde se soit plaint que cela soit sous-alimenté à l’époque. Je l’ai plutôt aimé et j’aimerais le voir revenir pour pouvoir l’associer à War Rig.

La première malédiction – Pratiquement tous les canons à main exotiques de Destiny sont emblématiques d’une certaine manière mais… The First Curse est en quelque sorte largement ignoré. Je ne suis pas sûr d’avoir déjà vu quelqu’un demander son retour, donc c’est probablement une faible priorité.

Hawkmoon – Nous savons que Hawkmoon revient dans Beyond Light. Je n’ai jamais pu l’utiliser quand c’était OP sur PS4 parce que j’étais sur Xbox à l’époque. Nous savons que son avantage basé sur la chance est en train de changer d’une manière ou d’une autre, mais nous ne savons pas encore le spécifique.

mort rouge – Comme Supercell, une autre arme qui a en quelque sorte été éclipsée par une nouvelle version d’elle-même, cette fois avec Crimson. J’aimerais toujours le voir revenir, cependant, peut-être avec un avantage exotique modifié (dégâts de saignement, quelqu’un?)

Pas le temps d’expliquer – Un autre exotique confirmé pour Beyond Light, celui que vous obtenez en fait avec une simple pré-commande.

Tlaloc (Warlock uniquement) – Parmi les trois exotiques spécifiques à la classe de Destiny 1, Tlaloc était clairement le favori, et j’aimerais le voir revenir comme une arme de toutes classes cette fois-ci, avec un buff de fusil éclaireur.

Gémeaux booléens – Je mettrais cela dans la catégorie «First Curse» des exotiques non emblématiques de Destiny qui sont peu prioritaires pour revenir.

Touche de malice – Si vous ne pensez pas que nous récupérons le Dreadnaught et King’s Fall à un moment donné (probablement pour The Witch Queen l’automne prochain), vous êtes fou, alors à bientôt.

Plan C – Le point entier de cette arme a été annulé quand ils ont fait du plan de sauvegarde juste un avantage de fusil à fusion normal qui peut être lancé, donc je ne m’attendrais pas à le revoir.

Invective – Un fusil de chasse qui génère des munitions n’est pas exactement ce dont la méta PvP actuelle a besoin, bien qu’Ikora soit probablement en colère que son fusil de chasse ne soit pas encore apparu.

Télécommande universelle – Celui-ci me manque et je serais curieux de le voir revenir, mais je ne sais pas à quel point il figurerait sur la liste des priorités.

Pocket Infinity – Bungie a parlé à plusieurs reprises de la façon dont Pocket Infinity a continué à casser le jeu de différentes manières, car il s’agissait essentiellement du Telesto de Destiny 1. Bungie ne voudrait probablement pas le ramener et risquerait d’avoir deux Telestos entre les mains.

Météore zen – Ah oui, le sniper exclusif PS4 que je n’ai littéralement jamais eu. Est-ce que les gens ont aimé ça? Je n’ai aucune idée.

Patience et temps – C’est un peu iconique, mais une priorité pour revenir? Je ne suis pas si sûr. Je suppose que oui, un jour, mais peut-être sans trop de fanfare.

Brise-glace – Oh mon Dieu, on y va. Icebreaker, le tireur d’élite générateur de munitions qui a provoqué des cauchemars d’équilibrage pour Bungie, est probablement l’exotique le plus débattu et le plus demandé sur cette liste. Ses extrêmement emblématique et pourtant le ramener soulèverait une tonne de questions. Je suppose que oui, un jour, mais pas pendant un certain temps, et probablement changé d’une manière ou d’une autre.

Pas de terre au-delà – Vous l’avez aimé ou vous l’avez détesté, et le seul endroit où nous pouvons le voir dans Destiny 2 pour le moment est entre les mains de Devrim Kay. Je soupçonne que cela revient finalement, car c’est trop emblématique pour ne pas le faire.

La promesse de Dreg – Nous avons Lord of Wolves et Queensbreaker, donc je dis que pour la prochaine extension sur le thème Fallen, nous devrions récupérer la promesse de Dreg. Et bon regarde, c’est Beyond Light, que savez-vous.

Le Trespasser – J’ai à peine utilisé ça. Mec, il n’y avait vraiment pas beaucoup d’armes de poing exotiques dans Destiny 1 hein.

Nova Mortis / Abaddon / Nemesis Star – Ce trio reste un mystère pour moi. Je ne les ai jamais eues, et je ne sais pas pourquoi? Je pense que j’ai abandonné Destiny 1 assez rapidement après Rise of Iron et je suis resté à l’écart jusqu’à Destiny 2, alors c’est peut-être pourquoi.

Raze-Lighter / Dark-Drinker / Bolt-Caster – Eh bien, étant donné que Season of Arrivals nous a donné des versions légendaires de Dark-Drinker et Bolt-Caster, je suppose que nous ne les voyons pas revenir, et les épées à venir seront toutes nouvelles.

Super bon conseil – Coincé dans la catégorie «nombre moyen de personnes s’en soucient» où je ne pense pas que quiconque meure d’envie de le voir revenir, mais je ne dirais pas non à lui donner une chance. Mais en utilisant votre machine à sous lourde exotique? Il vaut mieux arriver avec d’énormes buffs.

Le hurlement du jeune loup – L’épée exotique que vous avez obtenue de la quête de base Rise of Iron et qui était rarement utilisée. Je serais surpris de le voir revenir.

Le souffle du dragon – C’est celui que je pensais avoir déjà été ramené maintenant. Il a toujours été surclassé par l’arme finale de cette liste, mais semble être un candidat pour un retour, surtout avec un buff de lance-roquettes à la remorque.

Gjallarhorn – Bien sûr, Gjallarhorn reviendra un jour, bien que Bungie devra trouver comment équilibrer le fait qu’il était la centrale qu’il était autrefois et cela parce qu’il était tout simplement cassé pendant à peu près une année entière, et ils n’ont tout simplement pas nerf il. Peut-être les l’arme la plus emblématique de l’histoire de Destiny, je ne me plaindrais pas si Gjally revenait et était OP pour une saison ou deux comme au bon vieux temps.

Et alors … qu’est-ce que j’ai loupé?

