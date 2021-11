De nouvelles images de Morbius arrivent avant la bande-annonce complète de demain

Un nouveau teaser pour demain Morbius La bande-annonce présente la star principale et lauréat d’un Oscar Jared Leto discutant de l’introduction de ce nouvel anti-héros Marvel en direct. En plus de nous donner un aperçu de ce qui a attiré Leto dans le rôle, le clip présente une foule de nouvelles séquences du film, y compris plusieurs plans de l’acteur ayant subi une transformation étonnamment précise de bande dessinée en tant que vampire vivant.

« Morbius est un personnage de Marvel qui a été une partie importante de l’univers », dit Leto dans son explication de qui est le moins connu merveille le personnage est. « Il est brillant. Il est fort. Il a des pouvoirs uniques. Mais ses pouvoirs semblent être hors de son contrôle », ajoute Leto avant de déclarer qu’il « aimait l’opportunité de faire quelque chose de transformationnel ». Cette transformation est évidente dans cette séquence, alors que le personnage de Leto passe d’un être humain frêle et maladif à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus, devenant d’abord un spécimen surpuissant avant de muter en quelque chose de beaucoup plus monstrueux.

Jared Leto termine le clip avec une phrase très éloquente, disant que Mobius ouvrira « un réseau d’opportunités ». Il s’arrête avant de nous faire un clin d’œil. C’est cependant une indication claire que, bien que l’univers Spider-Man de Sony manque actuellement de Spider-Man, l’intention est clairement non seulement d’utiliser une grande variété de personnages de la galerie des voyous du web-slinger, mais d’évoluer progressivement vers amener le bien-aimé Super-héros Marvel dans la franchise Sony.

Qui est #MORBIUS? Rencontrez le brillant Dr Michael Morbius (@Jared Leto) et son puissant alter ego, du 50e anniversaire de ses débuts dans la bande dessinée Marvel à sa toute première apparition sur grand écran. UNE NOUVELLE REMORQUE ARRIVE DEMAIN. pic.twitter.com/pNuXPTTc0d – Fandango (@Fandango) 1er novembre 2021

En plus de ces astuces passionnantes de Leto, le clip contient également de nombreuses nouvelles séquences de Morbius, y compris certains CGI améliorés. Plus particulièrement, la vignette montre le personnage principal démontrant son assortiment de capacités différentes, notamment des sens accrus, une super force et divers traits vampires tels que le vol et la téléportation.

Morbius trouve Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius, un ancien biochimiste primé qui souffre d’une maladie du sang rare qui l’a rendu faible et mourant. Dangereusement malade et déterminé à sauver d’autres victimes de son sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors qu’au premier abord cela semble être un succès radical, une obscurité en lui se déchaîne. Le bien l’emportera-t-il sur le mal – ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions mystérieuses ? Morbius découvre bientôt qu’il est maintenant imprégné de capacités surhumaines et de traits physiques de type vampire qui émergent comme une forme de vampirisme.

Réalisé par Daniel Espinosa et écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson aux côtés de Jared Leto, et, un peu comme Venom : qu’il y ait un carnage continuera l’univers Spider-Man interconnecté de Sony.

L’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel, Morbius a commencé dans les pages des bandes dessinées Marvel comme l’un des méchants les plus traditionnellement inspirés de l’horreur de Spider-Man, mais est devenu un anti-héros maussade et imparfait, et c’est probablement la direction Sony prendra avec l’adaptation à venir alors qu’ils tentent d’enflammer leur propre univers de films de bandes dessinées partagé.

Morbius devrait sortir aux États-Unis le 28 janvier 2022, après avoir été retardé par rapport à une date initiale de juillet 2020 en raison de la situation mondiale actuelle.

