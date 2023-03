One Punch Man : pourquoi Saitama et Tatsumaki apparaissent parfois en dessin animé

L’animé de »un coup de poing » est connu pour offrir un haut niveau d’art et d’animation, notamment pour sa première saison et son manga illustré par Yusuke Murataconsidéré comme l’un des meilleurs illustrateurs de toute l’industrie du manga pour avoir donné un grand niveau de détail dans chacune de ses illustrations.

Cependant, quelque chose qui attire l’attention des fans de » One Punch Man » est la façon dont un anime avec tant de détails montre parfois ses personnages avec des dessins plus caricaturaux et primitifs, quelque chose que l’on ne voit que dans Saitama et Tatsumaki.

C’est parce que » One Punch Man » a commencé comme un webcomic dessiné par l’écrivain UNun mangaka qui n’a pas le même niveau de capacité de dessin que de nombreux autres artistes, donc le style de bande dessinée qui est présenté dans Saitama et Tatsumaki est tiré directement de leur apparence dans la bande dessinée originale, étant une sorte d’hommage d’une partie de Murata et souvent utilisé pour l’effet comique.

Même ainsi, les moments où Saitama et Tatsumaki reviennent à leurs formes de dessins animés diffèrent entre chaque personnage. Pour Saitama, sa conception reflète la légèreté avec laquelle il prend les événements autour de lui, tandis que pour Tatsumaki, son apparence caricaturale se manifeste lorsqu’il agit de manière enfantine.

Comme mentionné ci-dessus, Saitama et Tornado sont les seuls personnages de One Punch Man à avoir changé pour leurs conceptions originales dans l’anime et le manga. La raison pour laquelle seuls deux personnages sont utilisés pour effectuer ce changement de conception est de donner un facteur humoristique à leurs scènes, car les téléspectateurs ne savent jamais quand la version la plus simple des deux sera présentée.

Si tous les personnages de » One Punch Man » avaient le même attribut de pouvoir changer d’apparence en fonction de la situation, cela perdrait le facteur de surprise qui fait que ce changement fonctionne comme une blague, ainsi que fatiguer les téléspectateurs avec autant de changements de conception.

Une autre raison pour laquelle seuls Saitama et Tatsumaki changent autant d’apparence est d’exprimer le lien entre les deux personnages, puisque les deux sont considérés comme les plus puissants de tout l’univers « One Punch Man », ce qui implique que seuls les personnages les plus puissants sont capables de changer leur style artistique.

»One Punch Man » est disponible sur la plateforme de croustillant et Netflix.