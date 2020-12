Stardew Valley 1.5 Update Out sur PC à temps pour les vacances – Notes de patch et fonctionnalités

Les fans du jeu de simulation agricole Stardew Valley attendent avec impatience la mise à jour 1.5 du jeu depuis un certain temps. Le créateur du jeu ConcernedApe a tenu les joueurs informés des fonctionnalités à attendre de la plus grande mise à jour de jeu à ce jour, et maintenant juste à temps pour les vacances, la mise à jour est officiellement en ligne sur PC.

La mise à jour a été mise en ligne le 21 décembre, le créateur annonçant la mise à jour pour PC sur Twitter. Le message contient également un lien vers les notes de mise à jour complètes (et il y en a beaucoup). Étant donné que cette mise à jour est si énorme, je vais passer en revue les points les plus importants ici, mais n’hésitez pas à consulter les notes de mise à jour complètes. Cela devrait être évident, mais sachez qu’il y a des spoilers majeurs pour la mise à jour à venir!

La mise à jour Stardew Valley 1.5 est maintenant disponible sur PC! pic.twitter.com/DJ8gUYR614 – ConcernedApe (@ConcernedApe) 21 décembre 2020

Pour le moment, il n’y a pas eu d’informations supplémentaires de la part du créateur sur la date à laquelle la mise à jour sera disponible pour les autres plates-formes, sauf que cela pourrait être au début de 2021. Le jeu est actuellement également disponible sur PS4, Xbox, Switch, IOS et Android. ConcernedApe a mis un point d’honneur à essayer de publier des mises à jour aussi rapprochées que possible pour toutes les plates-formes, donc nous supposons que ce n’est qu’une question de temps.

Maintenant, commençons à plonger dans ce que cette mise à jour a exactement à offrir. La première chose dont il faut parler est que cette mise à jour introduit la coopération en écran partagé dans le jeu comme Minecraft. Les joueurs n’ont plus besoin de compter sur Internet pour cultiver avec des amis, et tout le monde peut désormais jouer en mode multijoueur coopératif dans le confort d’un canapé partagé.

Une toute nouvelle disposition de la ferme a été ajoutée, et celle-ci comprend un peu de torsion. The Beach Farm est une grande carte avec de bonnes opportunités de pêche et d’agriculture. La torsion vient avec l’introduction de sol sableux. Ce sol couvre la majorité de cette carte et empêche le joueur d’utiliser des arroseurs – car ils sont obstrués.

Le menu des options de jeu avancées ajouté est également maintenant disponible et ajoute un peu plus de variété au démarrage d’une nouvelle partie. Dans ce menu, vous pouvez choisir entre des ensembles de centres communautaires aléatoires ou classiques et des coffres de mine, accéder aux marges bénéficiaires et aux options liées à la cabine en solo, et à une foule d’autres options de personnalisation diverses.

Enfin, parlons de la plus grande fonctionnalité ajoutée par cette mise à jour – un domaine entièrement nouveau du jeu. Ginger Island est un tout nouvel emplacement qui propose de nouveaux PNJ, un donjon volcanique, un complexe à débloquer, des dialogues, des événements, des énigmes et des séries de quêtes. L’île permet même aux joueurs de débloquer une nouvelle ferme insulaire! Cette ferme ne peut pas accueillir de nouveaux bâtiments, mais les joueurs peuvent l’utiliser comme emplacement secondaire pour faire pousser des cultures.

Comme indiqué, cette mise à jour est la plus importante à ce jour pour le jeu et, en tant que telle, cet article ne couvre pas toute l’étendue des nouvelles fonctionnalités. Il y a de nouvelles cultures, y compris les arbres fruitiers taquinés, les autruches ajoutées aux animaux de la ferme et beaucoup plus de contenu à explorer. N’oubliez pas de revenir ici pour les dernières nouvelles de Stardew Valley.