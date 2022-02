Tap to Pay : Avec l’iPhone, vous pourrez bientôt accepter des paiements

Avec la fonction Tap to Pay, Apple transforme l’iPhone en terminal de paiement. Les iPhones compatibles pourront bientôt accepter les paiements via Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d’autres portefeuilles numériques. Le matériel supplémentaire n’est pas possible lors de la réception des paiements. La fonctionnalité devrait être lancée aux États-Unis plus tard cette année.

Comme le rapporte Macrumors, les commerçants américains devraient pouvoir accepter les paiements avec leur iPhone plus tard cette année. Un iPhone XS ou plus récent est requis pour la fonction Tap to Pay. Pendant le processus de paiement, un client n’a qu’à tenir son iPhone, Apple Watch, sa carte de crédit ou un portefeuille numérique pris en charge à proximité de l’iPhone du détaillant et le processus de paiement est crypté via NFC.

Tap to Pay peut être intégré dans n’importe quelle application iOS

Les commerçants aux États-Unis ont déjà la possibilité d’accepter les paiements avec leur iPhone, mais un matériel supplémentaire tel qu’un lecteur carré est actuellement nécessaire, qui est connecté à l’iPhone via la connexion Lightning ou jack.

Tap to Pay élimine le besoin de matériel supplémentaire. Cependant, Apple ne souhaite pas proposer cette fonctionnalité en tant que service distinct. Au lieu de cela, les développeurs d’applications devraient pouvoir intégrer facilement Tap to Pay dans leurs applications iOS.

Stripe annonce l’utilisation de Tap to Pay

Comme le rapporte MacRumors, le service de paiement en ligne américain Stripe sera la première entreprise à prendre en charge « Tap to Pay on iPhone ». Stripe souhaite mettre la fonctionnalité à la disposition de ses clients professionnels dès ce printemps et l’intégrer également dans l’application Shopify, un système de traitement des paiements pour les boutiques en ligne. Selon Apple, d’autres plateformes et applications de paiement suivront plus tard cette année.

On ne sait pas si Apple proposera également Tap to Pay en dehors des États-Unis. Jusqu’à présent, il semble toujours que ce soit une fonctionnalité exclusive aux États-Unis.