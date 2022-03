Maury a été annulé après 30 saisons

C’est la fin d’une époque pour la télévision de jour. Après plus de trois décennies à l’antenne, Deadline rapporte que le talk-show de longue date Maury, mettant en vedette Maury Povich, vient d’être annulé par NBCUniversal. La série devrait mettre fin à la production à la fin de sa saison en cours, ce qui entraînera la diffusion de nouveaux épisodes jusqu’en septembre. Bien que de nouveaux épisodes ne soient plus produits, l’émission ne quitte pas les ondes car les répétitions seront toujours diffusées en syndication.

Cette nouvelle semble particulièrement importante compte tenu de la durée de l’émission, même si ce n’est que la dernière d’une récente série de remaniements télévisuels de jour. NBCUniversal avait déjà supprimé la série des salles d’audience Juge Jerry, qui a donné à l’ancien animateur de talk-show Jerry Springer un nouveau poste de juge de télévision. Il a été rapporté récemment que Le spectacle Nick Cannon avait également obtenu la hache après une saison. Le spectacle de Wendy Williams est un autre programme bien connu qui se termine cette année pour être remplacé par la nouvelle série Sherri avec Sherri Shepherd.

Povich, 83 ans, a animé et produit la série. Il est diffusé depuis 1991, date à laquelle il a été introduit par Paramount Domestic Television, à l’origine sous le nom de Le spectacle de Maury Povich avant d’être plus tard raccourci au titre plus familier de Maury. La série a été acquise par Studio USA en 1998 avant que la société ne fusionne avec NBCUniversal. Son annulation signifiera que Maury se termine avec un total de 30 saisons.

Maury a présenté un certain nombre de thèmes différents pour les épisodes, mais le talk-show est particulièrement connu pour ses révélations de test de paternité. En utilisant la technologie de l’ADN, Povich informera les invités en direct s’ils ont engendré certains enfants. Povich couvrait également fréquemment l’infidélité en demandant aux invités de passer des tests au détecteur de mensonges pour révéler s’ils avaient été fidèles à leurs proches. Les adolescents gênants, les métamorphoses extrêmes, l’intimidation et les phobies inhabituelles étaient d’autres sujets explorés par le programme.

Maury est un incontournable de la télévision de jour depuis des décennies





Parce que Maury est une présence fréquente à la télévision depuis plus de 30 ans, elle marque la fin d’une époque avec l’arrêt de la production de l’émission sur de nouveaux épisodes. Povich avait déjà expliqué à quel point il semblait que le programme était conçu pour durer, car plus l’émission vieillissait, plus elle attirait les jeunes téléspectateurs. Cela a certainement joué un rôle dans le maintien Maury pendant tant d’années, même si une grande partie du public était plutôt jeune et ne regardait le spectacle que pour rire.

« Toute société de recherche vous dira que c’est une énorme bizarrerie qu’un talk-show devienne plus jeune et plus populaire à mesure que l’émission et l’animateur vieillissent », a déclaré Povich au Chicago Tribute en 2012. « Ils touchent tellement de thèmes classiques, que ce soit l’amour, la méfiance , conflit, drame. Et les émissions de paternité en particulier, vous avez dit-il, dit-elle, est-il-le-père, n’est-ce pas. Alors que les feuilletons jouent ces thèmes sur six mois, nous jouez-les en 12 minutes. »

Sur la durée de l’émission, Povich a ajouté : « Je veux faire l’émission tant qu’elle se passe bien et que je me sens bien. Mais je ne veux pas le faire quand j’aurai l’âge de Régis. . Je ne vais pas tenir aussi longtemps. »





