One Punch-Man: ils découvrent la maison de Saitama en vrai

Un coup de poing est l’une des grandes séries animées qui a réussi à conquérir les fans ces derniers temps, avec une histoire centrée sur Saitama, un super-héros chauve et fort qui est submergé de ne pas avoir de vrai défi et recherche continuellement un adversaire digne. Il est basé sur le manga créé par le dessinateur UNE, publié pour la première fois en juillet 2009.

L’émission de télévision a été diffusée pour la première fois en octobre 2015, avec une saison de 12 épisodes, réalisée par Shingo Natsume. Le deuxième opus, désormais de Chikara Sakurai, est arrivé en avril 2019 et comprenait 12 chapitres, plus six OVAS. Comme nous l’avons mentionné, il a réussi à avoir un grand nombre de fans, et l’un d’eux a découvert la maison du protagoniste dans la vraie vie.

Le Département de Saitama C’est la résidence principale du héros, dans laquelle il a vécu seul jusqu’à son déménagement Genos. Dans la fiction, il est au centre de la ville fantôme de Z-CityIl est petit avec un salon, une cuisine et une petite salle de bain. Sachant qu’il s’agit d’un lieu réel, plusieurs fans l’ont recherché, tout comme Jacques Senet-Larson, qui l’a partagé sur YouTube.







La propriété est située à Setagaya, Tokyo, à sept minutes à pied de la gare de Meidaimae. Ce qui était surprenant, c’est que ONE a été inspiré à presque 100% par la rue, notant la précision des panneaux de stationnement, des lumières et, bien sûr, de l’ensemble du bâtiment., qui est privé et ne peut pas être visité à l’intérieur. Ce que tu peux faire c’est le voir en détail de l’extérieur grâce à Google Maps.

Il est normal que divers créateurs de mangas et d’animes s’inspirent de lieux réels au Japon pour leurs œuvres. et c’est pourquoi de nombreux fans parviennent à trouver les emplacements. L’un des grands exemples de ces dernières années est le film votre nom, qui a eu des endroits comme bâtiments, rues intérieures, ponts et même île d’Aogashima.