Atlanta: fenêtre de sortie de la saison 3 confirmée

Créé, joué et produit, réalisé et principalement écrit par Donald Glover, « Atlanta » est actuellement l’une des comédies dramatiques les plus acclamées de l’histoire récente de la télévision, gagnant une légion de fans depuis sa première sur FX en 2016, avec un total de deux Gants d’or et cinq Emmys.

La pandémie aurait stoppé le développement de ses troisième et quatrième saisons, qui ont finalement commencé cette année avec leur tournage consécutif, mais le grand succès de la production a permis à Donald Glover de recevoir un contrat lucratif de développement de contenu original pour Amazon Prime.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « What We Do In The Shadows » est renouvelé pour une quatrième saison

« Atlanta » suit les mésaventures d’Earnest « Earn » Marks, un jeune adulte d’une trentaine d’années qui cherche à se racheter aux yeux de son ex-petite amie Van, la mère de sa fille, en plus d’aider son cousin Alfred dans son le chemin de la célébrité dans le rap sous le pseudonyme Paper Boi, abordant dans chacune de ses intrigues secondaires quelques problèmes d’ordre social.

En avril dernier, Donald Glover a partagé une photo du plateau de tournage, célébrant le premier jour de travail de la troisième saison de la série. Après diverses spéculations sur sa première, John Landgraf, responsable du réseau FX, a révélé qu' »Atlanta » prépare son retour à l’antenne au premier semestre 2022.

Dans une récente conversation avec The Wrap, Landgraf a commenté : « Nous n’avons pas encore clôturé le calendrier de la troisième saison. Vous avez fini de filmer. Il a été tourné principalement en Europe, vraiment, et c’est en post-production. Mais c’est un long processus de post-production ».

Landgraf assure que la principale raison du long processus de post-production est que l’équipe créative travaille toujours sur la quatrième saison d' »Atlanta », dont les scripts sont déjà complètement terminés. L’exécutif a déclaré qu’il était ravi des scripts des deux saisons et que la date de la première de la saison 3 pourrait être révélée dans les mois à venir.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Une série inspirée de la saga « Alien » sortira en 2023

En novembre de l’année dernière, bien avant que la production d' »Atlanta » ne reprenne ses activités, Donald Glover avait suscité de grandes attentes chez les fans de la série en déclarant que ces épisodes étaient « certains des meilleurs télévisuels jamais réalisés », comparant leur niveau de qualité avec » Les Sopranos ».