One Piece Red: Family, Past, Power – le film révèle beaucoup de nouvelles choses sur Shanks

En Allemagne, nous devons attendre jusqu’en octobre de cette année, mais au Japon, c’est One Piece Film Rougele 14e long métrage à une piècemais déjà commencé et les informations contenues dans le travail du réalisateur Goro Taniguchi sont révélés, ont entre-temps également fait leur entrée dans nos royaumes.

Comme dans un film sur la Pirate Empereur Shanks pourrait difficilement en être autrement, nous en apprenons aussi beaucoup sur le mentor et ami de protagoniste Luffy, même si beaucoup d’informations soulèvent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses. De plus, vous devez garder à l’esprit que le film ne pas canonner est compté.

Créateur Eichiro Oda a maintes fois précisé que film et anime ou manga existent séparément les uns des autres. Néanmoins, il a soutenu les cinéastes dans la production de Red conseil à côté et on peut supposer que si l’intrigue du film n’a rien à voir avec l’original, les nouveaux détails le font absolument vrai pourrait.

One Piece Film Red : Toutes les nouvelles infos sur Shanks

dans le 14. Film d’une seule pièce on apprend, comme vous le savez sans doute déjà, la fille de Shanks Uta savoir qui est une diva de renommée mondiale et tout au long du travail leur premier concert A. Toutes sortes de personnages s’y ébattent, comme le gang des pirates au chapeau de paille, les membres de Big Mom mais aussi certains marines.

Et bien sûr la plongée Shanks avec sa bande sur l’île correspondante, ce que nous avons fait la première fois le vrai pouvoir de cette équipe et son capitaine, l’un des quatre empereurs de la mer. Nous apprenons donc aussi que Shanks comme Tueur de l’observation Haki s’applique, ce qui fait de lui un adversaire dangereux.

Apparemment, Shanks en a un dans One Piece technique de respiration puissante appris, à travers lequel il empêche les ennemis de voir le futur proche, c’est pourquoi cette forme de haki ne fonctionne pas sur lui. Au combat, l’Empereur lui-même utilise une épée flamboyante, qu’il peut probablement renforcer avec son propre haki. Mais le sien est vraiment impressionnant roi haki.

Soyez comme Shanks Haoushoku à savoir rayonner vient même aux amiraux Kizaru et Fujitora la sueur sur leurs fronts et ils décident de se retirer pour le moment. Fujitora note qu’un ne commence pas une guerre surtout quand il y a tant de civils autour.

Mais ça devient vraiment excitant quand le Cinq sages parler de l’empereur pirate, parce que ces messieurs du gouvernement mondial nous disent que j’en ai Famille Fearlands entendu. Que ce soit en fait comme le soupçonnent de nombreux fans Dragon du ciel actes, mais ne mentionnez pas ce que Identité de Shanks encore plus mystérieux.

On apprend aussi que Shanks de Roger et Rayleigh a été retrouvé dans un coffre au trésor alors que la rousse débutait 1 an a été. Le dernier roi pirate a volé le coffre au trésor après la Incident de la vallée de Dieuc’est-à-dire l’événement même où Garp et Roger ont réuni le légendaire Gang de pirates des rochers mis à genoux.

Maintenant, vous connaissez toutes les grandes nouvelles concernant le Empereur Shanks, dont nous faisons l’expérience dans One Piece Film Red. Si vous voulez en savoir plus sur le film – Date de sortie, scénario, bande-son et bande-annonce – alors jetez un coup d’œil notre spécialoù nous avons compilé tout ce qui vous concerne.