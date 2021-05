Maman et fille si proches qu’elles se donnent des cires brésiliennes

Une mère et sa fille ont révélé qu’elles étaient si proches qu’elles se donnent même régulièrement des cires brésiliennes.

Karla et Rykia, d’Alabama, ont partagé leur histoire inhabituelle en une nouvelle tranche de Série télé-réalité TLC sMothered, qui revient pour une troisième saison le 31 mai.

Le duo sont comme deux pois dans une cosse, avec Karla jaillissant de sa fille: « C’est la première personne que je vois quand je me réveille et la personne que je vois quand je me couche. «

En fait, ils sont si proches les uns des autres qu’ils sont même prêts à s’attaquer à l’épilation de l’autre.

Rykia (photo) est heureuse de donner à sa mère Karla des cires brésiliennes. Crédit: TLC

Dans une bande-annonce de la nouvelle série, Karla peut être vue à quatre pattes dans une chambre – sa modestie recouverte d’un flou astucieux – tandis que Rykia lui cire les fesses.

Rykia dit: « Ma mère et moi nous épilons depuis un certain temps maintenant. «

Alors qu’elle enlève les poils de la zone intime de sa mère, elle lui dit: « Tu es à nouveau lisse comme un bébé! »

On peut voir Rykia en train de cirer sa mère dans un clip de la nouvelle saison de sMothered. Crédit: TLC

Karla se retourne vers sa fille et répond: « Ah, merci! »

Karla, maman de deux enfants, est heureuse de sur-partager et ne ressent pas le besoin de respecter les limites – ce que toute sa famille n’apprécie pas.

Elle est aussi la mère d’un fils appelé à Rasheed, qui n’aime pas autant les manières interférentes de sa mère que sa sœur – admettre que ça l’a même rebuté la présenter à sa petite amie Chelsea,

Finalement, Karla rencontre Chelsea neuf mois après le début de sa relation avec Rasheed, bien qu’il se soit avéré qu’il aurait peut-être été sage de retarder leur arrivée.éther.

Il dit dans une voix off: « Certainement, ma mère m’a parfois mis mal à l’aise en posant des questions à ma petite amie. «

La bande-annonce passe ensuite au groupe en train de dîner, alors que Karla se tourne vers Chelsea et demande: « Tu ne demanderais jamais à ta mère de t’épiler les fesses?«

Rasheed est mortifié lorsqu’il présente sa petite amie Chelsea à sa mère. Crédit: TLC

Dans la nouvelle série de sMothered, nous allons également rencontrer des personnes comme Lisa et sa fille Lauren, qui se font face quand elles prennent un bain et se cartent les moustaches, Carina et sa mère Amy, qui se douchent souvent ensemble et dorment dans le même lit – échangeant même parfois des sous-vêtements.

Amy dit dans la bande-annonce: « Ma vie sans ma fille serait comme enlever toutes les couleurs d’un arc-en-ciel. »