Les fans de Prey appellent à la suite de Predator Versus Samurai avec l’acteur de Mortal Kombat Hiroyuki Sanada

Maintenant que le long terme Prédateur la franchise a apparemment été sauvée après toutes ces années par la superbe préquelle, Proie, les fans attendaient avec impatience ce qui pourrait arriver ensuite pour le monstre emblématique du cinéma. Et une idée s’est élevée au-dessus de toutes les autres. Se tourner vers les réseaux sociaux, Prédateur les fans ont postulé l’idée franchement excellente de déposer le chasseur dans le Japon féodal et d’opposer le monstre à un samouraï joué par Combat mortel vedette Hiroyuki Sanada.

Certains sont allés encore plus loin, en s’appuyant sur les fondements de la prémisse de Predator contre Samurai et en ajoutant des rythmes d’intrigue et d’autres acteurs.

L’idée est certainement solide avec les fans de Proie suggérant qu’à l’avenir, le Prédateur franchise devrait simplement déposer la bête dans des périodes de temps.

Bien sûr, ce qui fait Proie si spécial est le reflet historique clair de la vie réelle créé lors du largage du Predator dans la nation Comanche. Même ainsi, jeter le monstre dans l’ère des samouraïs semble une perspective bien trop excitante pour la laisser passer.

De plus, jeter le Predator sur un samouraï honteux joué par Hiroyuki Sanada, qui a prouvé ses talents et sa gravité à maintes reprises dans les goûts de Soleil, Mortal Kombat, et Westworldainsi que son affinité pour jouer un samouraï dans Le dernier samouraï, le samouraï du crépuscule, et beaucoup, beaucoup plus, pourraient facilement avoir leurs propres thèmes et réflexions historiques bien au-delà du simple « Predator vs Samurai ». Et, si rien d’autre, le film promettrait une autre performance centrale stellaire de Sanada similaire à La proie Ambre Midthunder.





Proie Le réalisateur Dan Trachtenberg a déjà fait allusion à d’autres films Predator après la préquelle

Proie le réalisateur Dan Trachtenberg a déjà taquiné plus de sorties pour le Prédateur, et a suggéré que nous pourrions voir le monstre du film atterrir à d’autres périodes. « Il y a beaucoup d’idées passionnantes sur ce qui pourrait être la suite de la franchise », a déclaré le cinéaste. « Les choses qui m’excitent le plus sont les swings les plus audacieux et je pense qu’il y a de la place pour faire d’autres choses qui n’ont pas été faites auparavant. »

Bien qu’il n’ait pas révélé exactement ce que seront ces « grandes balançoires », il va de soi que prendre différents prédateurs et les placer dans une variété de pays et de périodes est quelque chose que les fans aimeraient voir suivre la direction qui Proie a maintenant repris la franchise. Basé sur le succès critique de Proienous pouvons sûrement nous attendre à beaucoup d’autres Prédateur films dans un avenir proche – espérons-le avec Dan Trachtenberg à la barre.





Des studios du XXe siècle, Proie se déroule dans la nation Comanche il y a 300 ans et raconte l’histoire d’une jeune femme, Naru, une guerrière féroce et hautement qualifiée. Elle a été élevée dans l’ombre de certains des chasseurs les plus légendaires qui parcourent les Grandes Plaines, alors quand le danger menace son camp, elle entreprend de protéger son peuple. La proie qu’elle traque et affronte finalement se révèle être un prédateur extraterrestre très évolué avec un arsenal techniquement avancé, ce qui entraîne une confrontation vicieuse et terrifiante entre les deux adversaires.

Écrit par Patrick Aisson (Jack Ryan, Treadstone) et mettant en vedette Amber Midthunder (Légion) aux côtés de Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, Julian Black Antelope et Dane DiLiegro en tant que Predator, Proie est maintenant disponible en streaming sur Hulu.