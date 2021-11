La scène d’Harry Potter qui a fait pleurer son réalisateur

Harry Potter aura 20 ans depuis le lancement de son premier film et verra des célébrations spéciales, telles que le spécial de SCT et Cartoon Network. Dans ce contexte, certains de ses référents ont commencé à donner des notes, parmi lesquelles figurait Christophe Colomb, qui a parlé avec Variété sur ce qu’était son héritage dans cette franchise. Le réalisateur a été choisi par Photos de Warner Bros. porter les fils de Harry Potter et la Pierre Philosophale et de Harry Potter et la Chambre des Secrets.

Lors de l’entretien, Colomb Il a été interrogé sur son moment préféré dans un film qu’il n’avait pas vu depuis sa première, a-t-il expliqué. Dans ce sens, Chris a expliqué qu’il n’avait vu que des fragments de Harry Potter et la Pierre Philosophale à la maison, en zapping. Ce n’était pas pour cela qu’il avait du mal à choisir le moment dont il se souvenait le plus.

« Mon moment préféré dans le film était celui que nous avons tourné vers la fin, à la gare », a déclaré le réalisateur du premier film de Harry Potter. « Dan vue Poudlard et quelqu’un lui dit quelque chose sur le fait de rentrer à la maison. Alors il dit sa réplique : ‘Je ne rentre pas chez moi, pas vraiment' », il a souligné Colomb puis complété : « Je me souviens avoir vu le (producteur) David Heyman, nous étions côte à côte et j’ai crié « coupez ». David et j’avais les larmes aux yeux. Nous étions tous les deux comme, ‘C’était magnifique.’ Il était fantastique ».

Alan Rickman en savait beaucoup sur Harry Potter

Avant le tournage, il y avait un acteur qui avait rencontré l’auteur des livres, JK Rowling, ce qui lui a permis de mieux façonner son personnage. Il s’agit de Alan Rickman, qui était chargé d’interpréter le professeur Severus Rogue. Il en savait tellement qu’il avait apparemment plus d’informations que lui Colomb a connu.

« Alan Rickman il avait des connaissances parce qu’il dînait avec JK Rowling et elle a expliqué où le personnage allait « expliqua le réalisateur. Est-ce que, alors que tout indiquait que Rogue Il serait un méchant de la saga, il a eu sa rédemption et il s’est avéré être l’un des héros les plus aimés. « Je savais exactement comment jouer Rogue dans sa première scène parce qu’il savait où ça allait finir Rogue dans les livres. j’ai supplié Alain: ‘S’il te plait, dis-moi où tu vas et il me dira de lui faire confiance », il a compté Colomb.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂