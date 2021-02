Nouveau manga Pokémon Journeys à venir cet automne

« Pokémon Journeys » a un nouveau manga en route cet automne. Pokémon Journeys trouve actuellement son rythme comme il Ash Ketchum et le nouveau héros Goh se frayent un chemin non seulement dans la nouvelle région de Galar de « Pokémon Sword and Shield »mais à travers toutes les régions du passé de la franchise.

Cela a été un énorme succès pour les fans car il rassemble Ash avec toutes sortes de personnages et d’idées passées, et avec l’incorporation de Allez à la série, la franchise présente ces dernières versions sous un nouveau jour. Bientôt, les fans auront une nouvelle façon de profiter de la série.

Viz Media a annoncé que cet automne, une nouvelle série de mangas sortira en anglais. « Voyages Pokémon » (qui est probablement dans la même veine que la célèbre série de mangas Pokémon Adventures). Ils ont révélé la couverture du premier volume de la série qui abordera les aventures de Ash et Goh à travers le monde, tout comme la série animée.

Viz Media a également annoncé un autre ajout au monde du manga Pokémon avec une série de bandes dessinées prévue pour le lancement. calendrier de automne à partir de 2021, «Pokémon Pocket Comics: Sun & Moon».

«Pokémon Journeys: The Series» C’est plus fort que jamais au Japon, mais les fans d’Amérique du Nord ont été choqués lorsque Netflix a annoncé une date de sortie pour ce qu’ils appellent les derniers épisodes de la série.