Extraordinary Attorney Woo Episode 6 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de Extraordinary Attorney Woo Episode 6. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série sont curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître tous les détails possibles à ce sujet, de nombreux fans le recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails liés à la date de sortie de Extraordinary Attorney Woo Episode 6. Ici, vous obtiendrez également d’autres informations comme Où vous pouvez regarder cette série Quand l’épisode 6 va sortir et bien d’autres informations.

Il s’agit d’une série télévisée sud-coréenne en cours et cette série a été écrite par Moon Ji-won et réalisée par Yoo In-shik. Le premier épisode de cette série est sorti le 29 juin 2022. Après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement en Corée du Sud mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suivra une avocate qui s’appelle Woo Young-woo et qui souffre d’un trouble du spectre autistique. Elle a un QI élevé de 164, une mémoire exceptionnelle et une façon créative de penser. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. En ce moment, tous ses fans recherchent la date de sortie de Extraordinary Attorney Woo Episode 6. Alors sachons-le.

Extraordinary Attorney Woo Épisode 6 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de Extraordinary Attorney Woo Episode 6. L’épisode 6 sortira le 14 juillet 2022. Si vous voulez savoir ce qui va se passer dans cet épisode, marquez simplement la date et n’oubliez pas de le regarder avec vos amis et votre famille.

Où regarder l’avocat extraordinaire Woo?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez regarder cette série sur ENA et c’est le réseau officiel de la série. Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez en profiter sur Netflix. Comme nous le savons tous, il s’agit d’une plate-forme payante en ligne et vous devrez en acheter l’abonnement. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez y accéder ici.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Park Eun-bin dans le rôle de Woo Young-woo

Kang Tae-oh comme Lee Joon-ho

Kang Ki-young dans le rôle de Jung Myung-seok

Jeon Bae-soo dans le rôle de Woo Gwang-ho

Baek Ji-won dans le rôle de Han Seon-young

Ha Yoon-kyung dans le rôle de Choi Soo-yeon

Joo Jong-hyuk dans le rôle de Kwon Min-soo

Jin Kyung dans le rôle de Tae Soo-mi

Joo Hyun-young dans le rôle de Dong Geulami

Im Sung-jae comme Kim Min-shik

Kang Ae-sim dans le rôle de Choi Yeong-ran

Lee Do-kyung dans le rôle de Park Gyu-sik

Shin Ha-young dans le rôle de Kim Hwa-young

Yoon Joo-sang dans le rôle de Kim Jeong-gu

Choi Dae-hoon dans le rôle de Jang Seung-jun

Moon Sang-hoon dans le rôle de Kim Jeong-hoon

Yoon Yoo-sun dans le rôle de Jeon Gyeong-hee

Sung Ki-yun dans le rôle de Kim Jin-pyeong

Nam Jin-bok dans le rôle de Kim Jeong-bong

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 6 de l’avocat extraordinaire Woo, sa date de sortie réelle, le casting de la série et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Extraordinary Attorney Woo Episode 6 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

