Scarlett Johansson a révélé quel a été le moment le plus difficile de sa carrière

célébrités

Scarlett Johansson a connu une période difficile dans sa carrière et son séjour à Hollywood. Tu sais ce que c’était.

© GettyScarlett Johansson

Le sien était dans merveille c’est fini mais quand même Scarlett Johansson est encore très connu dans le monde des super-héros. C’est parce que l’actrice, pendant des années, a donné vie au grand et incomparable Veuve noire. En fait, c’est à partir de ce personnage qu’il s’est catapulté à la renommée internationale, gagnant le cœur de milliers de fans à travers le monde. Cependant, il convient de noter que maintenant ce personnage a pris fin définitivement.

C’était avec la première de Veuve noirel’année dernière, que Scarlett Johansson il fit un pas de côté. Bien qu’il faille noter qu’en dehors de merveille L’interprète a une carrière complètement inégalée. En effet, au fil des années, il a su donner vie à différents personnages emblématiques de son répertoire de films. Cependant, la vérité est qu’en traversant Hollywood, l’actrice n’a pas passé un bon moment.

Récemment dans une interview sur le podcast Fauteuil Expert, Johansson a parlé de l’hypersexualité qu’il a vécue durant sa jeunesse et a assuré qu’il voyait sa carrière affectée en fonction de cette. « Je suis devenu en quelque sorte objectivé et catalogué d’une manière où j’avais l’impression de ne pas recevoir d’offres d’emploi pour les choses que je voulais faire.», a-t-il commencé à expliquer.

Puis il a ajouté : « Je me souviens avoir pensé : « Je pense que les gens pensent que j’ai 40 ans. D’une manière ou d’une autre, cela a cessé d’être quelque chose de désirable et quelque chose contre lequel je me battais”. Compte tenu de cela, Scarlett elle-même a rappelé comment elle s’était sentie cataloguée après son rôle dans Perdu dans la traduction: « Je pense que tout le monde pensait que j’étais plus âgé et que je jouais depuis longtemps, ils m’ont catalogué dans cette chose hyper-sexualisée bizarre.”.

Il a également déclaré : «Je sentais que ma carrière était terminée. Je pensais que c’était le genre de carrière que j’avais et que c’étaient les rôles que j’avais joués. Mais je me souviens avoir pensé, ‘Est-ce que c’est ça?’”. Bien que, maintenant, Scarlett Johansson voit l’industrie complètement différemment. Eh bien, il convient de noter qu’elle a commencé à jouer à une époque où, encore, les femmes n’étaient pas pleinement acceptées devant les caméras et n’étaient pas bien payées pour leur travail.

Par conséquent, compte tenu de la situation actuelle de l’industrie, il a souligné: « Je vois des acteurs plus jeunes et j’ai l’impression qu’ils sont autorisés à être toutes ces choses différentes. C’est aussi un autre temps. Nous n’avons même plus le droit de classer d’autres acteurs, heureusement, n’est-ce pas? Les gens sont beaucoup plus dynamiques”. Cela fait référence à des artistes comme Zendaya et Florence Pugh. Cependant, la réalité est qu’elle célèbre ce présent et celui qu’elle vit puisqu’elle est dans l’un des meilleurs moments de sa vie : elle a été mère et sa carrière ne cesse de monter.

