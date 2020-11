Assassin’s Creed: Valhalla – Comment obtenir le marteau et l’armure de Thor

Assassin « s Creed: Valhalla ne serait pas un vrai jeu Viking sans la mention de Thor, serait-il maintenant, et encore moins de ne pas pouvoir trouver Mjolnir. Cependant, dans le dernier titre d’Assassin’s Creed, vous pouvez plus ou moins devenir le dieu nordique Thor en équipant son armure et sa légendaire Mjolnir!

Assassin’s Creed Valhalla Comment obtenir le marteau de Thor

Pour obtenir le marteau de Thor dans Assassin’s Creed: Valhalla, vous devez d’abord terminer le jeu, car la zone est verrouillée jusqu’à ce que vous le fassiez. Cependant, même une fois le jeu terminé, vous pouvez vous approcher du marteau de Thor, mais vous ne pourrez pas le récupérer, car vous devez collecter les cinq pièces d’armure de Thor pour pouvoir le faire.

Une fois que tous les cinq morceaux de Armure de Thor a été obtenu et le jeu est terminé. Dirigez-vous vers le Hordafylke Région. Ici, vous devrez vous diriger vers le nord dans les montagnes profondes pour trouver Mjolnir. Portez tous Armure de Thor, et tu pourras ramasser le légendaire Mjolnir!

Assassin’s Creed Valhalla Comment obtenir l’armure de Thor

Obtenir Armure de Thor dans Assassin’s Creed: Valhalla, vous devez être d’un niveau extrêmement élevé mais avoir également plus ou moins terminé la campagne car certaines des exigences de l’armure ne sont disponibles qu’après, comme tuer tout l’Ordre des Anciens.

Trois pièces d’armure de Thor, vous devez vaincre les trois filles de Lerion. Défaite Goneril situé à Grantebridgescire, juste au nord du monastère de l’île d’Ely . Niveau recommandé environ 90+ Défaite Cordélia situé à l’est de Grantebridge, niché dans des ruines romaines à Berkelow Bog. Niveau recommandé autour de 340+ Défaite Regen trouvé à East Anglia à Walsham Crag Niveau recommandé environ 110+

Casque de Thor Une fois que tous les poignards des trois Filles de Lerion ont été obtenus. Situé dans une grotte à East Anglia et dirigez-vous vers le sud-ouest du château de Burgh, qui se trouve sur la côte, et sur les rives de la rivière Yare, vous trouverez une ouverture souterraine.

Pièce d’armure de cap de Thor Tuez les 45 membres de l’Ordre des Anciens Tuez 15 fanatiques et les 30 membres du cercle intérieur Retournez à Hytham une fois l’opération terminée pour recevoir la cape



Une fois tous les cinq Armure de Thor des pièces ont été collectées, vous pouvez ensuite retourner en Norvège et réclamer Mjolnir!