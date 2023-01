On l’a découvert sur Instagram : qui est Fernando Lindez, l’acteur d’Hugo dans « Scandale : Histoire d’une obsession »

Fernando Lindez Il a donné de quoi parler avec son rôle principal d’Hugo dans la série « Scandale : Histoire d’une obsession ». L’acteur partage les rôles avec Alexandra Jimenez, qui tient le rôle d’Inés. Tous deux se retrouvent impliqués dans une relation tabou qui a été condamnée par le public avant sa première sur la chaîne de télévision Telecinco.

L’annonce de l’intrigue et la première bande-annonce de l’émission suffisait aux téléspectateurs pour accuser la fiction de valider de tels liens. Les créateurs de l’histoire et les acteurs ont défendu leur proposition et demandé qu’avant de donner leur avis, ils regardent au moins les épisodes de la production télévisuelle.

«Eh bien, je pense qu’ils auraient dû voir la série en premier, non? Ensuite, vous auriez pu commenter la question. Je crois que beaucoup de gens se sont trompés et que la série n’a rien à voir là-dedans, je vous invite à la voir et ensuite à donner votre avis »m’a dit Mignonnerie dans une interview avec Formula TV.

Avec les épisodes diffusés sur le petit écran, Lindez a gagné en popularité. Par conséquent, nous vous en dirons plus sur la biographie, la carrière et d’autres détails de l’acteur espagnol qui continuera probablement à donner aux gens de quoi parler à l’avenir.

Lindez, torse nu, profitant d’une journée à la plage (Photo : Fernando Lindez / Instagram)

QUI EST FERNANDO LINDEZ ?

Quel âge as-tu?

Fernando Lindez a 22 ans. et est un acteur espagnol qui a été découvert par un découvreur de talents à travers Instagram. La jeune star n’avait que 17 ans quand, avec l’agence Uno Models Spain et YugenVision, elle réussit à briller en tant que mannequin. À partir de là, il a commencé à se tailler une carrière dans le monde du divertissement.

Comment a été votre parcours ?

Lindez a eu une carrière de mannequin qui s’est consolidée au fil des ans, étant parmi les plus appréciés au monde, selon Models. Avec cette facette, il a défilé à Londres, Milan et Paris avec des marques telles que Louis Vuitton, Prada, Berluti et Versaceentre autres.

L’artiste a avoué à Vertele qu’il n’avait jamais pensé à être acteur et que « La vocation m’est venue par hasard ». Son premier travail à la télévision était dans la série « skam ». Maintenant, étoile « Scandale : Histoire d’une obsession »qui est diffusé par Telecinco, et apparaît également dans la saison 7 de la Série Netflix « Élite ». 2023 sera une grande année pour l’étoile montante.

Lindez posant avec son téléphone portable (Photo : Fernando Lindez / Instagram)

Qui est votre partenaire ?

Fernando Lindez a une relation sentimentale avec le mannequin Eugenia Arranz, avec qui il partage l’agence et aussi des photos romantiques sur ses réseaux sociaux. À d’autres moments, Lindez s’est présenté comme un gars timide qui a toujours eu du mal à sortir avec quelqu’un.

Que publiez-vous sur les réseaux sociaux ?

Fernando Lindez a un compte Instagram officiel avec plus de 366 000 abonnés, où il publie des photos et des vidéos de son travail de mannequin et d’acteur. Ses images prédominent dans les moments du quotidien et travaillent également sur divers projets artistiques.

DONNÉES PERSONNELLES DE FERNANDO LINDEZ

Nom complet: Fernando Lindez

Fernando Lindez Jour de naissance: 16 mars 2000

16 mars 2000 Âge: 22 ans

22 ans Hauteur: 1,85 mètres

1,85 mètres Instagram : @fernando_lindez

PHOTOS DE FERNANDO LINDEZ SUR INSTAGRAM

L’artiste exhibant son corps (Photo : Fernando Lindez / Instagram)