Le prix est juste pour célébrer le 50e anniversaire avec une tournée nationale

L’un des jeux télévisés les plus populaires d’Amérique prend la route. En l’honneur du 50e anniversaire de cette année Le prix est correct, CBS a annoncé une tournée nationale qui comprendra 50 arrêts différents à travers les États-Unis. Les fans qui y assisteront auront la possibilité de jouer à des jeux et de marquer des prix avec la chance de gagner un grand prix de 50 000 €. Il a été doublé Le prix est juste : venez en tournéefaisant référence au slogan populaire popularisé par l’émission télévisée.

« Depuis 50 ans, Le prix est correct a fait partie du tissu américain, édifiant les téléspectateurs et les candidats avec positivité, excitation et une évasion quotidienne », déclare CBS dans un communiqué de presse.Le prix est juste : venez en tournée apportera son jeu télévisé mobile sur roues à des endroits emblématiques du pays, se connectant avec les fans et leur donnant une chance de jouer à Plinko, de tourner Le prix est correct roue, et participez à un Showcase Showdown, profitez de séances de photos amusantes et découvrez la magie du spectacle de première main. Les fans pourront également gagner des prix soutenant des partenaires commerciaux locaux bien-aimés dont l’histoire est profondément liée à 1972, l’année Le prix est correct créé. »

Mike Benson, président et directeur marketing de CBS, a ajouté : « Le prix est correct change des vies et touche des cœurs depuis 50 ans. Cette longévité témoigne de tout ce qui est bon dans la programmation de CBS et du succès de notre approche de la télévision axée sur les fans. le Venez sur Down Tour est une extension de notre mission visant à rapprocher les fans de ce qu’ils aiment de manière nouvelle et passionnante, tout en soutenant simultanément des partenaires commerciaux locaux emblématiques dans chaque ville. »

La tournée démarre à Los Angeles avec Drew Carey





Le prix est juste : venez en tournée sera lancé le vendredi 25 mars à la jetée de Santa Monica à Los Angeles, en Californie. Cela comprendra un éclairage thématique de la célèbre grande roue de Pacific Park au crépuscule pour célébrer. La ville natale de Carey, Cleveland, Ohio, sera également l’une des nombreuses étapes de la tournée. En voyageant dans un bus de style années 70, la visite visitera également divers monuments américains tels que le panneau de la Route 66, Gateway Arch et le plus grand panier du monde.

Tous les clients doivent présenter une preuve de vaccination COVID-19. Vous pouvez consulter ci-dessous certains des arrêts spéciaux de la visite.

Los Angeles, Californie – Vendredi 25 mars

Denver, CO – Vendredi 1er avril

Dallas, Texas – Jeudi 7 avril

La Nouvelle-Orléans, LA – Vendredi 15 avril

Nashville, Tennessee – Vendredi 22 avril

St. Louis, MO – Jeudi 28 avril

Cleveland, Ohio – Vendredi 6 mai

New York, NY – Mercredi 18 mai

Le prix est correct est l’un des jeux télévisés les plus populaires d’Amérique depuis plusieurs décennies. L’émission a été créée le 4 septembre 1972 et a depuis distribué plus de 300 000 000 € en espèces et en prix. Animée par Drew Carey, il s’agit de la série télévisée de jour numéro 1 de la télévision en réseau et du jeu télévisé le plus ancien de l’histoire de la télévision. Le prix est correct est produit par Fremantle et est diffusé en semaine sur CBS.





