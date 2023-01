Xiaomi vient de lancer un super thermos : il a une capacité de 1,8 litre et un prix révolutionnaire

in

Le nouveau de Xiaomi est un thermos d’une capacité de 1,8 litre, avec un design renouvelé et capable de maintenir la température jusqu’à six heures.

UN nouveau thermos pour les liquides vient d’atterrir dans le catalogue Xiaomi. Il s’agit du nouveau Flacon isotherme MIJIAune version renouvelée du thermos mythique de l’entreprise, qui introduit une design renouvelé, capacité de 1,8 litre et possibilité de maintenir la température du liquide à l’intérieur stable jusqu’à six heures.

Le produit est disponible en Chine initialementoù vous pouvez déjà acheter un prix d’échange inférieur à 18 euros. Pour l’instant, il n’a pas été révélé si ce produit sera disponible dans d’autres pays.

Comme d’autres modèles précédemment lancés par l’entreprise, ce nouveau thermos a un corps en acier inoxydable 316Lavec une grande résistance à la corrosion et moins de précipitation d’éléments nocifs pendant le processus de soudage.

Il est capable de maintenir la température à 75 degrés ou 6 degrés Celsius jusqu’à six heuresgrâce à une conception de plusieurs couches qui permet de maintenir la température stable à l’intérieur.

intègre une soupape de pression pour faciliter l’extraction du liquide à l’intérieur sans éclaboussures, et grâce à sa plus grand diamètre de 71 mmil est facile d’accéder à son intérieur après avoir retiré le couvercle pour remplir le thermos ou le nettoyer. A l’intérieur, il est également possible de trouver un niveau indiquant la capacité maximale de liquide qu’il peut contenir.

Il est disponible en blanc, avec une finition mate et une poignée. monocoque d’une grande résistance. Sa partie inférieure comporte un à base de silicone qui l’empêche de bouger ou de tomber facilement.

Les Flacon isotherme MIJIA peuvent être achetés sur la boutique en ligne officielle de la marque en Chine, à un prix de 129 yuansenviron 17 euros pour changer.

