Olivia Rodrigo « en veut » au récit d’elle et de Sabrina Carpenter après le permis de conduire

Olivia Rodrigo a répondu aux rumeurs qui l’entouraient, Joshua Bassett et Sabrina Carpenter, 6 mois après la sortie de son premier single à succès, « Drivers License ».

A présent, vous connaissez l’histoire, n’est-ce pas ? Olivia sort « Drivers License », la chanson devient massivement virale, les fans commencent à spéculer de qui il s’agit… Le tout a ensuite déclenché une tonne de théories et de rumeurs sur un possible triangle amoureux entre les trois stars de Disney.

Finalement, le récit est devenu si inévitable que Saturday Night Live a même diffusé un sketch qui faisait référence à l’ensemble. (Le croquis a également suscité la réaction des fans après avoir comparé Sabrina Carpenter à un personnage appelé « bâtard ».)

Olivia n’a pas répondu directement ni reconnu aucune des spéculations à l’époque, mais maintenant elle est prête à en parler – et elle a révélé qu’elle « en veut » vraiment à tout le récit.

Olivia Rodrigo aborde les rumeurs et les théories du permis de conduire. Photo : JMSernational pour les BRIT Awards/Getty Images, Kevin Mazur/2020 MTV Movie & TV Awards/Getty Images

S’adressant à Variety dans le cadre de leur 2021 Power of Young Hollywood Issue, Olivia a répondu aux rumeurs qui ont circulé avec la sortie de « Permis de conduire » et a déclaré qu’elle « en voulait » au récit qui a suivi.

« Je l’ai éteint sans savoir qu’il obtiendrait cette réaction, donc c’était vraiment étrange [when] ça faisait. je me souviens juste [everyone being] tellement bizarre et spéculatif sur des choses dont ils n’avaient aucune idée », a-t-elle déclaré à la publication. (Olivia ni Joshua n’avaient jamais officiellement confirmé qu’ils sortaient ensemble avant la sortie de la chanson.)

Olivia a ensuite ajouté, se référant aux rumeurs sur Sabrina Carpenter : « Je ne souscris pas vraiment à détester les autres femmes à cause des garçons. Je pense que c’est tellement stupide, et j’en veux vraiment à ce récit qui a été lancé.

Après la sortie de « Drivers License », Joshua Bassett et Sabrina Carpenter ont tous deux publié leurs propres chansons, avec des paroles que de nombreux fans pensaient avoir un sens dans le récit des médias sociaux sur l’ensemble de la situation.

Sabrina a sorti une chanson intitulée « Skin » que beaucoup pensaient être une réponse au « Permis de conduire » d’Olivia, mais la star a rapidement étouffé ces rumeurs dans l’œuf.

Dans un post sur Instagram, Sabrina a écrit : « merci à tous ceux qui ont écouté skin… je n’ai pas été dérangé par quelques lignes dans une (magnifique) chanson et j’ai écrit un morceau de diss à ce sujet. j’étais à un point de basculement dans ma vie pour d’innombrables raisons. J’ai donc été inspiré pour faire ce que je fais habituellement pour faire face, écrire quelque chose que j’aurais aimé pouvoir me dire dans le passé. «

« La chanson n’appelle pas une seule personne. Certaines lignes abordent une situation spécifique, tandis que d’autres traitent de nombreuses autres expériences que j’ai vécues l’année dernière … je ne veux pas que cela devienne un cycle sans fin alors s’il vous plaît ne prenez pas cela comme une opportunité d’envoyer plus de haine à qui que ce soit. »

