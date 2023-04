NETFLIX : c’est le nouveau FILM LE PLUS VU dans le monde AUJOURD’HUI

Netflix

Le Top 10 des films Netflix a été mis à jour et il y a maintenant un nouveau film qui figure en tête de la liste des favoris du public du monde entier.

©NetflixNETFLIX : Il s’agit du nouveau FILM LE PLUS VU dans le monde AUJOURD’HUI.

Le quatrième mois de l’année a bien commencé pour le service de streaming Netflix et les résultats peuvent être vus en remarquant que leurs versions récentes font déjà sensation parmi les abonnés. Au cours des prochaines semaines, plus de contenu de série arrivera, mais dans ce cas, nous nous concentrerons sur leurs films, où un titre récent a déjà dépassé toutes les attentes et est un favori mondial.

Luther : La nuit tombe s’était positionné comme le plus reproduit en mars, mais ce règne a pris fin avec la création de Mystère en vue, la nouvelle comédie d’Adam Sandler et Jennifer Aniston qui devait être longtemps en tête de liste d’audience principale, mais ce n’était pas le cas. Maintenant, on sait que les yeux de tous les abonnés de la plateforme sont rivés sur sucer.

Selon le rapport mis à jour de Patrouille Flix, Le film le plus regardé sur Netflix en ce moment dans le monde est sucer, une production mexicaine sortie au catalogue le 7 avril et quelques jours suffisent pour conquérir le Top 10 des spectateurs. C’est la nouvelle bande Jonas Cuaronfils du cinéaste à succès Alfonso Cuarón, dans ce qui est son troisième projet de film en charge, bien qu’il travaille déjà sur Le mort d’ici 2024.

De quoi s’agit-il? Cette histoire suit Álex, un garçon de 13 ans qui voyage du Kansas au Mexique pour rendre visite à des parents qu’il ne connaît pas. Dans le hangar de son grand-père, il rencontre un chupacabra avec qui ils deviennent de grands amis et découvre bientôt qu’il a une relation mystérieuse avec sa famille, et que le scientifique têtu et dangereux Richard Quinn est à la recherche de la créature. Pour le sauver, Álex et ses cousins ​​se lancent dans l’aventure d’une vie.

sucer est en vedette Demian Bichir (fille), couvreur chrétien (Richard Quinn) Evan Whitten (Alex), Ashley Ciara (lune) et Nickolas Bourreau (Mème), entre autres. À sa sortie, le film n’a pas reçu les meilleures critiques : il a obtenu un taux d’approbation de 53 % sur Rotten Tomatoes et un maigre 45 % sur Metacritic. Au-delà, le public de Netflix Il a donné son approbation positive et le maintient comme le plus regardé en ce moment.

