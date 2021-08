in







TikTok a introduit de nouvelles voix de synthèse vocale. Voici comment le changer.

Il est sûr de dire que la synthèse vocale est probablement l’une des fonctionnalités les plus utilisées de TikTok. La fonction permet aux utilisateurs de mettre du texte sur leurs vidéos et de le faire lire par une voix robotique. Parfois, la voix se trompe, et les résultats sont souvent hilarants.

En mai, TikTok a en fait changé la voix de synthèse vocale en Amérique du Nord après que l’acteur vocal professionnel Beverly Standing ait poursuivi ByteDance, la société mère de TikTok, pour avoir utilisé sa voix pour leur fonction de synthèse vocale sans sa permission.

Eh bien, maintenant, TikTok a introduit un certain nombre de voix pour ses utilisateurs au lieu d’avoir une option vocale par défaut. Chaque voix a aussi son propre nom : Alex, Joey, Taylor, Eddie et Chris. Voici exactement comment vous pouvez changer la voix de synthèse vocale sur TikTok.

Comment changer la voix de synthèse vocale sur TikTok

1) Ouvrez TikTok et assurez-vous que vous utilisez la dernière version de l’application.

2) Enregistrez votre vidéo TikTok.

3) Sélectionnez « Texte » en bas de l’écran et tapez le texte que vous souhaitez transformer en discours.

4) Appuyez sur la zone de texte et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que la fenêtre « Text-to-Speech » s’affiche.

5) Vous pouvez maintenant choisir la voix que vous souhaitez. Sélectionnez-le et il devrait s’appliquer.

La fonctionnalité devrait être disponible pour la plupart des titulaires de compte TikTok maintenant. Cependant, certains se sont plaints de la disparition de la fonction de changement de voix.

@tiktok_us Pourquoi l’application supprime-t-elle les options de synthèse vocale ? J’avais le choix entre 6 voix mais je suis à nouveau coincée avec la fille de la vallée. Pourquoi nous avez-vous donné des options juste pour les retirer ? – Reesa (@1reesas) 10 août 2021

TikTok n’a pas encore expliqué pourquoi la fonctionnalité a été introduite puis supprimée. Nous vous tiendrons au courant dès qu’il y aura une déclaration officielle.

