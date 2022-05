L’escalier contient une scène de Colin Firth que les téléspectateurs n’auraient jamais pensé voir

Les téléspectateurs de la nouvelle émission HBO Max de Colin Firth et Toni Collette L’escalier ont été laissés se sentir d’une certaine manière, surtout après une scène spécifique.

La mini-série est une dramatisation du célèbre documentaire sur Michael Peterson (Firth), dont la femme Kathleen (Collette) a été retrouvée morte au bas de leur escalier en décembre 2001.

Les fans de Firth ont été sidérés par une scène particulière dans l’épisode trois de la série, et c’est maintenant le moment idéal pour vous avertir que les spoilers nous attendent. Bien que cela puisse être le genre de spoiler pour lequel vous êtes reconnaissant, selon la cote X que vous aimez votre M. Darcy.

Les téléspectateurs de The Staircase ont ressenti une sorte de chemin. Crédit : HBO/Alay

Allons droit au but : un peu plus de la moitié de l’épisode 3, on voit les personnages de Firth et Collette avoir une conversation plutôt solennelle dans la cuisine à propos des finances pendant que cette dernière coupe des légumes.

Firth s’approche alors de Collette par derrière et peut ou non procéder à sa jante (il le fait).

Le moment a laissé les téléspectateurs choqués et confus quant à ce qu’ils venaient de voir – mais un thème récurrent était que personne ne pouvait vraiment croire que Firth l’avait en lui.

Une personne s’est exclamée sur Twitter: « Colin Firth va vraiment gagner un Emmy pour avoir mangé du cul. Quel temps pour vivre! »

Un autre a ajouté: « Eh bien, Colin Firth anulingus Toni Collette n’est pas quelque chose que je m’attendais à voir dans ma vie. »

« Je n’aurais jamais pensé que je regarderais Colin Firth manger le cul de Toni Colette un vendredi soir », a fait écho un troisième.

Un quatrième utilisateur des médias sociaux a ajouté : « Quand je me suis réveillé ce matin, le jour de notre Seigneur 24 mai 2022, je ne pensais pas voir Colin Firth manger le cul de Toni Collette. Mais, grâce à L’escalierNous voilà. »

Un cinquième téléspectateur plutôt perplexe a déclaré: «Vous ne me verrez jamais du côté des zoomeurs anti-sexe, mais regarder Colin Firth manger avec désinvolture le cul de Toni Collette dans leur cuisine dans L’ESCALIER m’a fait demander ‘Qu’est-ce qu’on fait ici?’

Firth et Collette ont tous deux évoqué la scène lorsqu’ils ont parlé à Variety plus tôt ce mois-ci, révélant qu’un coordinateur de l’intimité avait été embauché pour la série.

Cependant, Collette a déclaré qu’elle se sentait tellement à l’aise avec Firth et le showrunner Antonio Campos qu’elle n’a demandé aucun conseil au professionnel.

« Je ne voulais pas lui parler, car je me sentais, entre Antonio et Colin, totalement en sécurité. Il y avait beaucoup de confiance. Et je connaissais l’équipage, et c’était mon équipe », a expliqué Collette.

Elle a ajouté: « Si j’avais été avec d’autres personnes où je ne me sentais pas aussi à l’aise, je l’aurais probablement accueillie là-bas. Mais je me sentais tellement en sécurité dans notre monde que je n’ai pas ressenti le besoin de sa présence.