Désolé, mais cette rumeur de Black Panther 2 sur Rihanna est une fausse nouvelle

Panthère noire 2 est toujours sur la liste des choses à faire de Disney, mais Rihanna n’en fera pas partie. Récemment, des rumeurs ont commencé à circuler en ligne selon lesquelles le musicien et l’actrice étaient sur le point de rejoindre le casting de la prochaine suite de Marvel Cinematic Universe. Cependant, ces rumeurs se sont révélées infondées.

Récemment, des rumeurs ont commencé à circuler en ligne suggérant que Rihanna rejoignait le casting de Panthère noire 2. Il y avait peu ou pas de fondement réel pour ces rumeurs. Il semble qu’ils proviennent de simples recherches sur Google. Lorsque les gens ont cherché le prochain film sur le moteur de recherche, le nom de Rihanna est apparu comme faisant partie du casting. Mais plusieurs rapports de médias ont depuis confirmé que ce n’était pas vrai. C’était simplement une liste Google inexacte. Rien de plus.

L’idée que Rihanna rejoigne un énorme blockbuster de super-héros comme celui-ci n’est pas tout à fait incroyable, ce qui explique probablement pourquoi les gens ont été si prompts à sauter sur la rumeur. Rihanna a joué dans de grands blockbusters tels que Ocean’s 8, Valériane et la cité des mille planètes et Bataille navale. C’est une actrice bien établie et une grande star. Mais à moins que quelque chose ne change entre maintenant et quand les caméras tournent, ce ne sera qu’un choix de casting qui existe théoriquement au pays du “et si?”

Ce que nous savons avec certitude, c’est que Panthère noire 2 se passe toujours. L’adaptation de Marvel Comics était, et est toujours à bien des égards, très en suspens après le décès de Chadwick Boseman. L’acteur, qui jouait T’Challa dans le MCU, est décédé des suites d’une bataille contre le cancer plus tôt cette année. Disney ne recréera pas Boseman numériquement pour la suite, mais continuera avec la franchise. La question de savoir comment ils prévoient de le faire est ce qui reste largement incertain.

Il a été suggéré que Letitia Wright, qui joue Shuri, devrait intensifier et prendre le Black Panther Mantle. Il a été récemment rapporté que Wright jouera un rôle important dans le film, ce qui suggère que cela pourrait être le cas. L’autre option est de faire venir un nouvel acteur pour prendre le relais en tant que T’Challa. Mais étant donné à quel point Chadwick Boseman était aimé, ce serait une perspective difficile. Même si le public pouvait accepter cette idée, il pourrait être difficile de trouver un acteur prêt à relever le défi. Quoi qu’il en soit, la production devant actuellement commencer en juillet 2021, Marvel Studios et le réalisateur Ryan Coogler semblent avoir un plan en place.

Les détails de l’intrigue restent entièrement secrets pour le moment. Narcos: Mexique La star Tenoch Huerta est en pourparlers pour incarner le méchant, dont l’identité reste mystérieuse pour le moment. Pour le moment, Panthère noire 2 devrait sortir en salles le 6 mai 2022. Reste à savoir si cette date de sortie reste à voir. Bien qu’un retard ne soit pas surprenant à ce stade. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par E!

Sujets: Black Panther 2, Black Panther